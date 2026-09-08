“Alerta Bahía”: el Municipio lanzó una nueva plataforma para informar sobre emergencias y eventos meteorológicos

La herramienta reúne pronósticos, alertas vigentes, cámaras en tiempo real, protocolos de Defensa Civil e información sobre obras y mantenimiento. También contempla dividir la ciudad en ocho sectores para trabajar con vecinos e instituciones en la prevención.

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