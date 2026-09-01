Alerta amarilla: Saavedra y varias localidades de la región podrían tener tormentas durante la madrugada del miércoles

(Por Ciudad Noticias): Saavedra y alrededores, junto con distintas localidades del sudoeste bonaerense, podrían registrar tormentas durante la madrugada de este miércoles, según el alerta amarilla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La advertencia alcanza también a Pigüé, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso, entre otros sectores de la región.

De acuerdo con el organismo, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El fenómeno podría estar acompañado por abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas intensas, caída localizada de granizo y frecuente actividad eléctrica.

Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superar esos valores de manera puntual.

Recomiendan tomar precauciones

Ante la posibilidad de tormentas, se recomienda permanecer en lugares seguros y evitar circular mientras se desarrollen los fenómenos más intensos.

También se aconseja mantener despejados desagües y sumideros, no sacar la basura y asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Además, se recomienda mantener cerradas puertas y ventanas. En caso de ingreso de agua a una vivienda, se deberá desconectar los artefactos eléctricos y cortar el suministro de energía.

Las personas que se encuentren al aire libre al momento de la tormenta deberán buscar refugio inmediatamente en una vivienda, edificio o vehículo cerrado.

El alerta mantiene bajo vigilancia a Saavedra y alrededores y a otras localidades de la región, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales durante las próximas horas.