Alejandro Stoessel salió a desmentir su posteo en contra de Camila Homs

El romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está avanzando y en el medio se generaron muchas repercusiones con Camila Homs, una de ellas, tenían como protagonista a Alejandro, el papá de la cantante, quien fue involucrado en un supuesto enfrentamiento con la modelo. Esta mañana, el empresario aclaró la situación y El Ejército de LAM compartió el mensaje. Alejandro Stoessel se comunicó con Ángel de Brito para desmentir su enfrentamiento con la exesposa de De Paul. Luego de que días atrás en varios medios se habló de un supuesto like en Twitter en contra de la modelo. Ante las repercusiones, el empresario afirmó: “Te escribo porque circuló en los portales de noticias que yo le había dado un “me gusta” a un comentario agresivo contra Camila. En primer lugar te quiero decir que eso es falso”. A continuación, en el extenso mensaje que Alejandro le escribió al conductor de América, explicó que fue contactado por un periodista y no le respondió. Ante las repercusiones de la noticias fue a su Twitter a comprobar si dio ese like por error pero tampoco lo encontró. Al final de la conversación, el papá de Tini envió el mensaje que recibió sobre la causa que le iniciaría a Camila.