Alejandra Maglietti ventiló su situación sentimental en redes

Desde que se separó de Jonás Gutiérrez, poco y nada se supo de la vida sentimental de Alejandra Maglietti. Sin embargo, en las últimas horas, la modelo se animó a contar cuál es su situación actual. En esta oportunidad, decidió recurrir a su cajita de preguntas y respuestas de Instagram para develar el gran misterio.

Antes de contar cómo está hoy su corazón, Alejandra Maglietti respondió varias consultas de sus internautas. Entre ellas, se destacó la de un seguidor que quiso saber, si ella solía mantener encuentros íntimos en las primeras citas. La respuesta de la panelista de “Bendita” fue contundente.

Alejandra Maglietti. (Fuente: Instagram).

“No me gusta. A algunos les parecerá aburrido o estúpido, pero nunca me pareció un plan a mí. No juzgo a los que lo hacen, solo que yo me siento cómoda de otra manera”, reveló sin filtros.

En ese sentido, agregó que a su entender “las personas no son cosas que se consumen y ya”, y destacó que prefiere cuidarse de sentir esa sensación.

Luego, le consultaron por qué no quería tener novio. Y sin dar vueltas, la influencer respondió: “¿Quién dijo que eso? Si tengo novio. Que no esté subiendo fotos a las redes no significa que no lo tenga. Solo que no le gusta la exposición y yo lo acepto”, sentenció con firmeza dejando en claro que está muy bien acompañada.

Qué se sabe del nuevo novio de Alejandra Maglietti

La panelista de «Bendita», se encuentra en una relación estable desde finales del año pasado, sin embargo la ha mantenido en absoluta reserva. Tanto es así, que hasta ahora no trascendió el nombre del afortunado. Según contó en algunos medios, el hombre en cuestión es abogado igual que ella, y mantiene un muy bajo perfil.

Alejandra Maglietti reveló que se conocieron a través de unos vecinos suyos, en una reunión de consorcio. Además, dijo que el noviazgo marchaba muy bien, y que trataba de no ponerle tantas etiquetas para vivir el romance lo más tranquilo posible.