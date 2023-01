Alejandra Maglietti se sumó a la tendencia con un outfit inolvidable; En ésta oportunidad apostó por el metalizado

Alejandra Maglietti volvió llevarse todas las miradas, gracias a un vestuario metalizado que le sentó muy bien. La abogada recurrió a un atuendo ajustado, que resaltó aún más sus pronunciadas curvas.

En su cuenta de Instagram, Alejandra Maglietti, publicó con detalles, su outfit nocturno para una nueva edición de Bendita Tv. Las secuencias se llenaron de interacciones y comentarios de todo tipo por parte de los usuarios.

Para esta ocasión, la modelo optó por lucir un minivestido en gris metalizado. Esta prenda posee un estilo cut cut, con apertura en el sector izquierdo de la zona media, un escote en v y una única manga del lado derecho.

La publicación de Alejandra Maglietti registró hasta el momento, unos 11.329 likes y decenas de elogios para la expareja de Jonás Gutiérrez. “Te amo. Vos no sos una mujer sos un estilo de vida”, “Increíble look para una beauty Queen!!!genial!!!”, “Más bomba no se puede”, fueron algunos de los mensajes de los fans para la panelista de Bendita Tv.

Noche tras noche, la modelo comparte con sus seguidores lo que son sus outfits para cada emisión del programa en el cual le toca participar. Ella suele variar los diseños y las temáticas para no caer en la monotonía, de esta manera sorprende a los fans con combinaciones novedosas que marcan tendencia.

Edith Hermida se inspiró en Alejandra Maglietti, pero falló

Este fin de semana, las mujeres del equipo de Bendita Tv, se juntaron para compartir una tarde de pileta. En dicho contexto, se dio una secuencia particular, que fue furor en las redes sociales.

Edith Hermida, comentó en una historia de Instagram «Estoy tratando de posar linda como Maglietti. ¿Cómo tengo que hacer, Maglietti?», mientras enfocaba a su amiga y ponía boca de pato. Alejandra Maglietti, le aconsejó que debe “quebrar” la pose para que quede bien. «¡Quiebro, yo quiebro, quiebro, quiebro, que me voy a quebrar!», dijo la periodista, visiblemente frustrada.