Alejandra Maglietti quedó atrapada por el encanto de un vestido multicolor extra corto

Con un minivestido extra corto, la modelo y presentadora Alejandra Maglietti encaró la noche del viernes acompañada con un colorido y muy llamativo look en el que la paleta multicolor se hizo presente.

Alejandra Maglietti deslumbró a sus seguidores con un look muy al estilo de las más populares «California girls». La modelo posó de lado y sin medir consecuencias le subió la presión a sus fans con su vestido corto, ajustado y de mangas largas.

Alejandra Maglietti. (Fuente: Instagram).

En los últimos días oficiales del verano, Ale Maglietti le pone color a sus noches de fiesta en Buenos Aires, y la mejor manera de hacerlo es con un look trendy a todo color con estampado en letras, un toque entre un estilo Art Pop y el Tie Dye.

«¡Es viernes!», dijo Maglietti en su posteo. La publicación de la famosa cobró relevancia y de manera rápida, su foto superó los 25 K de interacciones. Como dato curioso, este look fue llevado por la modo para su cumpleaños en octubre y tuvo casi 110 K de reacciones.

Cabe destacar la imaginación de los seguidores de la modelo que se inspiraron para dejarle halagadores mensajes. Pero hubo uno en particular que se repitió en la mayoría de los usuarios.

Debido a que la modelo le dio su toque pink al look con unas botas de cuero brillante con taco grueso, diseñadas en un llamativo rosa pastel, sus seguidores la nombraron «La Barbie Argentina». A sus botas le sumó una minibag a tono.

Alejandra Maglietti blanqueó su situación amorosa

En una entrevista íntima con Tatiana Schapiro en Infobae, Maglietti prendió el ventilador y habló de todo, entre esos temas, estaba el amor y su actual estado. La famosa aseguró que estaba sola, pero aclaró que tiene muchas ganas de encontrar el amor.

«Soy como una albañil del amor, porque siempre estoy construyendo. Yo siempre lo doy todo. Si después no sale, o se termina por alguna razón, no importa; siempre tengo ganas de enamorarme. Soy súper optimista en el amor. No importa si dura dos años, un año o un mes», confesó Alejandra Maglietti.