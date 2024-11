Alejandra Maglietti confirmó su romance al publicar una foto

A más de un año y medio de haberse puesto de novia, Alejandra Maglietti sorprendió a sus seguidores al compartir, por primera vez, una foto con su pareja.

La modelo y panelista televisiva, que siempre se había mostrado reservada sobre su vida privada, decidió romper el silencio y hacer pública una imagen que sorprendió a todos, en la que se la ve abrazada a su novio, aunque, curiosamente, no mostró su rostro.

La foto muestra a Alejandra y su pareja mirando al espejo de un ascensor, abrazados y sonriendo.

En la descripción, la blonda escribió: “Y se hizo domingo”, acompañado de un emoji de corazón rojo, dejando claro el cariño y la complicidad con el hombre con el que lleva más de un año de relación.

La foto de Alejandra Maglietti con su novio. Instagram

Sin embargo, la famosa decidió no revelar su identidad, manteniendo en misterio la figura de su novio. Aunque la modelo ha sido discreta con su vida amorosa, este posteo marca un cambio en su actitud respecto a la exposición pública de su pareja.

La confirmación de su noviazgo y los detalles de su relación

El gesto de compartir esta foto íntima no fue casualidad, ya que, durante una reciente participación en el programa de Mirtha Legrand, Alejandra Maglietti había confirmado oficialmente su relación.

En medio de las especulaciones, la conductora le preguntó de forma directa: “¿Qué hace tu novio, se puede saber?” y agregó, mostrando su curiosidad: “Mi novio es industrial. Es abogado, igual que yo, pero se dedica a lo industrial, hace envases, se dedica a hacer envases”.

La respuesta de Alejandra dejó claro que, más allá de la fama que ella misma ha alcanzado, su pareja lleva una vida más alejada de los focos mediáticos, lo que explica en parte por qué ha sido tan reservada acerca de su relación.

Durante la misma entrevista, Mirtha le preguntó si estaba o no en pareja, y Maglietti fue tajante: “Estoy en pareja”.

Además, la modelo explicó que su relación ya llevaba un tiempo, algo que no había sido completamente revelado hasta ese momento: “Hace un año y medio estoy en pareja”.

Aunque no se conocen muchos detalles sobre la historia de amor, aclaró que, a pesar de la convivencia con su novio, el matrimonio no es algo que hayan considerado hasta ahora, desmitificando así los rumores que surgían sobre su futuro. “Nos llevamos bien, vivimos juntos. No nos casamos, pero vivimos juntos. Estoy contenta”, expresó. (Con información de Mitre)