Ale Alonso, el brillante #Ph de Ciudad Noticias: «Una imagen photoshopeada dice más que mil inseguridades…»

(Por Ciudad Noticias): Estrenamos una nueva sección que dedicaremos a conocer a fotógrafos y creativos. Hoy conoceremos un poco más a un gran colaborador de nuestro portal.

Alejandro Silvio Alonso Filmmaker & Photographer, estudio en el CERC (Centro de Experimentacion y Realizacion Cinematografica) como así en la Escuela de Cine Profesional de Eliseo Subiela ( Fotografia ,Iluminación,Cámara ) y en ENFO (Escuela Nacional de Fotografía ).

Profesión en la cual hoy se desempeña. Fotógrafo Profesional, reconocido internacionalmente. Nació en la Pcia de Buenos Aires (Avellaneda) Argentina en 1968.

Parte de la carrera profesional ha sido desarrollada en Europa (Madrid / Valencia– España) participando de diferentes largometrajes en el área técnica ( sonido – cámara ) con directores de la talla de Pedro Almodovar, Isaki Lacuesta, Gerardo Herrero, Dominique Abel, entre otros.

A nivel Nacional colaboró con directores, entre alguno de ellos: Sergio Wolf, Edgardo Cozarinsky, Lucrecia Martel, Alejo Taube , Lucas Kovacik, Lorena Muñoz, Pedro F. Moujan, Carmen Guarini, Marcelo Cespedes, Ernesto Aguilar, Sabrina Farji etc .

Sus obras, como Fotógrafo Profesional han sido exhibidas en los cinco continentes, participando de campañas (Levis , El corte Ingles , Yanbal , Americanino ,Galifornia, Leblon Madrid)y han sido publicadas en webs, catálogos y revistas especializadas.

¿Por qué elegiste la Fotografía?

-Sabes, esa sensación cuando realizas un trabajo de muchas horas, pero lo haces con gusto y no tienes prisa por terminarlo. Esa sensación de que no estás trabajando sino disfrutando. Pues, en parte, ahí están los motivos más importantes por los cuales decidí dedicarme a la fotografía.

¿Algún o algunos fotógrafos te han influenciado?

-No me gusta influenciarme por un fotógrafo en concreto e intento inspirarme más por el trabajo en general, que por el nombre y la fama. A mi me apasiona la fotografía y por ello disfruto con cualquier fotógrafo que realice un buen trabajo.

Qué piensas acerca de la fotografía de hoy?

-La fotografía luchó por el reconocimiento durante un largo tiempo para ser tomada en serio como una forma de arte importante. Las galerías han sido responsables, en parte, porque han presionado para colocar a la fotografía en la mente de los coleccionistas. Sin embargo me parece que la atención hacia nuestro medio es exagerada, está en todos lados y hay demasiada fotografía. Y renace la antigua pregunta ¿Es la fotografía una verdadera forma de arte? 95% de toda la fotografía, hoy, es una representación de algo que ya está ahí, no es una creación. Así que creo que la lucha actual de la fotografía también está en la gran saturación de los fotógrafos: Todos quieren ser tomados en serio y todos sienten que están en el nivel más alto de fotografía posible.

En off. Estabas hablando de la calidad que debe respaldar el trabajo de un fotógrafo. ¿Qué características necesita un fotógrafo hoy para ser relevante?

-Creo que hoy en día una fotografía bonita se hace fácilmente. La tecnología, como el Photoshop, permite hacer impresiones asombrosas. Ahora bien, eso no convierte a alguien en un buen fotógrafo.

Antes no se publicaba una fotografía mala y hoy en día sí, ha bajado mucho la calidad. Técnicamente han mejorado porque las cámaras digitales te enfocan solas”

¿Eres de los que se molestan porque existen fotógrafos de Instagram?

-No, para nada, creo que cada generación tiene sus medios, sus maneras de producir y la tecnología que usa para expresarse. No podes cambiarlo ni detenerlo y lo peor que puedes hacer es enojarte. Hay muchos fotógrafos de ‘Instagram’ que sigo y que me gustan mucho.

«El mundo se está volviendo más visual, es un hecho. Nadie tenía ni idea de hasta dónde íbamos a llegar, sin embargo hoy todo queda registrado»

Para los que no te conocen, les contamos que fuiste un jugador de fútbol que es tu otra pasión, ¿donde ese encuentra hoy el deporte?

-Guauuu… sí, fui jugador, empecé en Independiente en infantiles , hasta la séptima división y de ahí pase a River donde jugué en la tercera ( también llamada reserva ), fue una época la de los 80 que deslumbro a muchos en todo sentido y adivina… deje el fútbol y la sociedad vernácula, podía verme por reductos como el Parakultural , Cemento , Die Shule , donde la música y el teatro me apasiono …

Hoy dia no lo practico pero soy hincha de defensores de Belgrano y de River Plate. Y cuando se podía iba a la cancha. Amo el futbol.

Volviendo un poco y entrando a lo personal, pasaste momentos difíciles y eso te alejo de tu profesión.

-La verdad nunca me aleje siempre tuve un móvil conmigo … y retraté lo que podía.

Hace 5 años me operaron un CÁNCER DE COLON donde la pase muy mal , al borde de la muerte … pero luché y lucho.

Pienso que lo primero al afrontar un cáncer es ponerse en paz y buscar fortaleza donde cada uno pueda. Mi medico me dijo, “Del cáncer se sale». Me costó creerlo pero es así.

El diagnóstico de cáncer cambia la vida, no es solo por los sentimientos que se generan dentro de uno, sino por el conjunto de reacciones poco habituales que se producen en su entorno. Pero escuchando a especialistas quería decir; Nos asusta el cáncer y aunque parezca un poderoso gigante, en realidad no lo es, porque hay algunas cosas que el cáncer no va a poder hacer conmigo. No puede romper los lazos de mi familia, porque más bien nos unimos más en medio de la adversidad. El cáncer no puede tocar mi hombre interior porque las células de mi hombre interior son invencible e invulnerables. Este hombre exterior se puede desgastar, pero el interior se renueva día tras día, es un largo proceso y duro, pero estoy fuerte para seguir y seguir …

¿Hacia dónde crees que evoluciona la profesión de fotógrafo?

-Ojalá tuviera una mínima idea. Pero si algo estoy viendo, es que cada vez se necesita ser más profesional, con esto me refiero, a que cada vez la gente es más exigente y no les sirve cualquier trabajo.

Cualquiera con una réflex te hace buenas fotos (así hemos empezado muchos), por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de hacerlo mejor, o al menos de hacer sentir nuestras fotos. El problema de esto, es que cualquiera cree tener conocimientos suficientes para juzgar cosas que no conoce y te encuentras con alguna que otra sorpresa.

¿Cuál sería tu equipo fotográfico perfecto?

-Ahora mismo estoy muy contento con lo que tengo, una Canon EOS 5D MK2, Canon EOS 5D, Canon 24-70, Canon 70-200 y Canon 135. Quizás me falte algún L, como un Canon 85 1.2 y poco más.

Si me dedicara a la moda, intentaría adquirir una 1Ds. Y para salir a la calle y hacer fotos esos días que no toca trabajar, me encantaría una Leica M9.

¿Hay alguna fotografía que te hubiera gustado hacer pero no finalmente no pudiste?

-Alguna vez me ha pasado, pero muy pocas. Generalmente, lo que he querido hacer, lo he hecho. También siento que en la fotografía juega un gran factor de azar: puedes estar en la locación soñada, el encuadre adecuado, los equipos idóneos, y si la vida no quiere que ese día te lleves una foto, simplemente no ocurre. De alguna manera, la fotografía se me asemeja al complejo acto de vivir: nada está planeado, y aunque puedes soñar algo, debes persistir para lograrlo; no ocurre de la noche a la mañana. Ese hecho de ‘no saber qué puede ocurrir’ y al mismo tiempo intentar tener control sobre todo hace que sea una gran pasión para mí.

Por último, ¿las fotografías vienen de afuera hacia adentro?

-En muchas ocasiones consideramos que las fotografías vienen de afuera hacia adentro, pero personalmente siento que fotografiamos con el alma: de adentro hacia afuera. Todo lo que ocurre en nuestra vida, influye en la forma en que observamos el mundo, y por consecuencia, eso es lo que contamos a través de nuestras imágenes.

La fotografía, como medio de gran alcance de la expresión y de comunicaciones, ofrece una variedad infinita de opiniones, de interpretaciones y de ejecuciones. Por eso le damos las gracias a este talentoso artista y parafraseando a Ansel Adams, «El componente más importante de una cámara está detrás de ella» ….

Gracias Ale por tu amabilidad , y humildad. Para nosotros es un honor que formes parte de nuestro equipo de Ciudadnoticias.com