Aldrey mandó al frente a Fede Bal y confirmó su separación

Cansada de que mienta acerca de su relación y luego de que él negara la ruptura, Sofía Aldrey salió a confirmar que está separada del hijo de Carmen Barbieri.

Fede Bal fue noticia este fin de semana por dos motivos: su salida de la obra «Mentiras Inteligentes» y su reciente separación de Sofía Aldrey.

Es que luego de que la joven saliera a revelar su separación, el actor debió confirmar lo inevitable. «Ya me cansé de que él siga diciendo que estamos bárbaro y juntos, cuando no es así», expresó la joven a la cuenta de Instagram @chusmeteando generando rispideces entre la ex pareja. Sofía Aldrey confirmó su separación de Federico Bal antes de que el actor tomara la palabra. Sucedió este fin de semana, luego de que él negara la ruptura en una salida radial durante el fin de semana.

En horas de la noche, sin poder hacer nada al respecto, confirmó la noticia: «Sí, estamos separados. Pero no voy a hablar demasiado. Sólo pensamos que es la mejor decisión». Si bien no quiso dar los motivos de la ruptura, habló de su estado emocional: “Estoy muy triste, muy angustiado”, reconoció el actor. Sofía, por su parte, confirmó que los rumores sobre los motivos de la separación, son ciertos: “Sí, sí, es así”.

Los primeros indicios de la ruptura tomaron fuerza previo a las Fiestas de Fin de Año, pero luego ambos comunicaron que seguían juntos y que estaban bien. En una entrevista que dio hace unos días Fede Bal sostuvo que la relación con su novia, Sofía Aldrey seguía adelante. Sin embargo, el periodista Pampito Perelló Aciar reveló en su cuenta de twitter: «A mí me dicen que está separado».

Algunos de los puntos que utilizaron para intentar recomponer los hechos fue un viaje reciente que Sofía Aldrey hizo a Capital Federal. En su paso por la ciudad, la joven modelo no se mostró con su novio, sino que hizo algunas escapadas rodeada de sus amigas más cercanas.

La relación entre Fede y Aldrey había comenzado a deteriorarse al fines del año pasado, cuando en Los ángeles de la Mañana difundieron un audio en el que el actor invitaba al Polaco a ir a una fiesta en su casa. “Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)… Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”, se escuchaba que le decía al cantante. Desde entonces, comenzaron los cuestionamientos – entre ellos el de Jorge Rial- por no «cuidar» la relación con Sofía, la mujer que lo acompañó en su lucha contra el cáncer.