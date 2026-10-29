ALDO MENSI FUE CONTUNDENTE SOBRE EL CASO NEBOT: “DEBERÍA SER REEMPLAZADO” Y RECLAMÓ CONTROLES PARA LOS DIRIGENTES

(Por Ciudad Noticias): El histórico dirigente radical, que estuvo al frente del municipio de Coronel Pringles durante varios mandatos y también fue diputado provincial, se pronunció sobre la situación del intendente de Saavedra, Matías Nebot. Cuestionó el consumo de estupefacientes durante el ejercicio de responsabilidades públicas y planteó la necesidad de establecer controles para quienes ocupan cargos de conducción política.

La situación institucional que atraviesa el distrito de Saavedra continúa generando repercusiones en la región. En esta oportunidad, el exintendente de Coronel Pringles Aldo Luis Mensi, una figura de extensa trayectoria en la política bonaerense, expresó una postura contundente sobre el caso de Matías Nebot y consideró que el jefe comunal debería ser reemplazado.

Mensi, quien gobernó Coronel Pringles durante varios períodos desde 1995 y posteriormente se desempeñó como diputado provincial por la Unión Cívica Radical, puso el eje de sus declaraciones en la responsabilidad que implica ejercer la máxima autoridad de un municipio y en el respeto que, a su entender, un intendente debe mantener hacia la comunidad que representa.

“Soy respetuoso de todas las opiniones, no existe una verdad absoluta, todas las verdades son relativas, incluso esta opinión”, comenzó señalando el exjefe comunal, antes de desarrollar su posición sobre la controversia que involucra al mandatario saavedrense.

Desde su experiencia en la administración municipal, Mensi sostuvo que ocupar una intendencia constituye una de las mayores responsabilidades que puede asumir un dirigente político y que esa representación exige un compromiso especial con la ciudadanía.

“La persona que asume uno de los mayores honores de representación, que es ser intendente, la máxima autoridad de un pueblo, tiene que tener por la comunidad todo el respeto del mundo”, manifestó.

En ese sentido, consideró fundamental que quienes ejercen funciones de gobierno mantengan la lucidez necesaria para afrontar las decisiones y obligaciones inherentes al cargo. Su planteo estuvo directamente vinculado con el reconocimiento público que realizó Nebot sobre su consumo anterior de cocaína y su posterior proceso de recuperación.

“Tener la cabeza lúcida de estupefacientes es algo primordial. Me parece una irresponsabilidad total que haya consumido, que es una forma de no estar en condiciones para cumplir el mandato”, expresó Mensi, dejando en claro su cuestionamiento a la conducta reconocida por el intendente.

El exmandatario pringlense fue todavía más categórico al referirse a la continuidad de Nebot al frente del Ejecutivo municipal. “Esa es mi opinión y debería de ser reemplazado”, afirmó, pronunciándose así a favor de un cambio en la conducción del distrito.

Pero su reflexión no quedó circunscripta exclusivamente al caso de Saavedra. Mensi también propuso extender los controles a quienes ocupan responsabilidades de conducción política, al considerar que la exigencia de condiciones adecuadas para ejercer funciones públicas debería alcanzar a todos los dirigentes.

“Es más, creo que habría que hacer rinoscopía, para excluir a todos los dirigibles de los cargos, aunque sean muchos”, señaló, utilizando esa expresión para plantear la necesidad de controles. Cabe aclarar que la rinoscopía es una exploración de las cavidades nasales y no constituye, por sí misma, una prueba toxicológica.

Las declaraciones se producen en un escenario político particularmente sensible para el municipio de Saavedra. La controversia comenzó luego de que Nebot reconociera públicamente, durante una charla sobre prevención de consumos problemáticos realizada en julio, que llevaba más de 300 días sin consumir cocaína. A partir de esas manifestaciones surgieron cuestionamientos relacionados con el período en el que se había producido el consumo, dado que el mandatario asumió sus funciones en diciembre de 2023.

El Concejo Deliberante avanzó entonces con una comisión investigadora para analizar su desempeño institucional. El 23 de octubre, en una sesión especial, el cuerpo legislativo aprobó la calificación de gravedad de los hechos investigados, dejando pendiente una nueva instancia de resolución sobre la continuidad del intendente.

En medio de este escenario, la intervención de Aldo Mensi incorpora la mirada de un dirigente que conoce de primera mano las responsabilidades de administrar un municipio. Su postura pone el acento en la exigencia de responsabilidad, lucidez y respeto por la representación popular, y se suma a las distintas expresiones que ha generado el caso Nebot en la región.

Con una definición clara a favor del reemplazo del jefe comunal, Mensi dejó expuesto su criterio sobre las condiciones que considera indispensables para ejercer una intendencia, mientras el futuro institucional de Matías Nebot continúa sujeto a las decisiones que adopte el Concejo Deliberante de Saavedra.