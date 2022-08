Alberto Sileoni sobre el C.E.C: «Aquí hay conocimiento, hay enseñanza, hay aprendizaje y lo axiológico»

(Por Ciudad Noticias): En la inauguración del nuevo edificio del CEC en la mañana de hoy, Saavedra contó con la presencia de un funcionario de gran jerarquía, ya que en las pequeñas comunidades, no son habituales éstas visitas. En su discurso, el Director General de Cultura Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, se mostró muy emocionado y destacó el trabajo que se viene realizado en dicha institución.

«La verdad que es un día muy emocionante. Estamos muy orgullosos de nuestros 400 mil docentes bonaerense, educadores, educadoras, auxiliares que hacen un trabajo tan extraordinario. Lo sabíamos antes de la pandemia y después de la pandemia por si alguno no se había enterado, lo sabemos mucho más», comenzó diciendo en su discurso el funcionario provincial.

Además, resaltó la buena relación que mantiene con el intendente del distrito de Saavedra Gustavo Notararigo:

«Estamos muy agradecidos de estar con Gustavo Notararigo. No venimos de la misma fuerza política y yo digo, me entendí con absoluta claridad desde el primer día que hablé con Gustavo.

No debe haber grieta en la educación, debe ser un territorio libre de esas situaciones de enfrentamientos. Estamos todos por lo mismo y con un solo sentido», aseveró Sileoni en parte de su discurso.

«ESTA ES LA ESCUELA 96 QUE HEMOS INAGURADO»

El funcionario provincial, fue sincero y si bien admitió que se esta inaugurando centros educativos, sabe que hay que seguir trabajando más aún y que siente tristeza porque en otros lugares, faltan muchas cosas.

«Ésta es la escuela 96 que inauguramos y lo decía Gustavo Notararigo, es un programa muy ambicioso, de 96 y dentro de poco celebraremos la inauguración número 100 y nosotros creemos que llegaremos a 200 hasta el año que viene.

Hemos intervenido de raíz en 400 escuelas más, es haberlas hecho de nuevo y junto con esto, 5000 mil obras en todo el territorio provincial y hoy estamos acá absolutamente felices y hay lugares en donde no estamos nada felices porque faltan escuelas, porque hay mucha gente del conurbano bonaerense con mucha necesidad de escuelas», expresó el Director General de Cultura Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni.

Reconocimiento a las maestras:

«Éstas maestras que son todo terreno pueden enseñar en otras condiciones, o lo han hecho, pero es mejor enseñar en mejores condiciones. No tener frio en invierno, no tener calor en verano por eso esto hoy, es lo que nos llena de felicidad, la felicidad de la directora Sofía Reñones y la emoción de todos».

Por último, habló sobre el rol de los Centros Educativos Complementarios; «Los Centros Educativos Complementarios, me parece que son la imagen de lo que es la diversión. Aquí hay conocimiento, hay enseñanza, hay aprendizaje, hay ciencia, hay educación sexual integral que es un derecho de los niños, de las niñas, de los jóvenes por si alguno todavía tiene alguna duda. hay reforzamiento de las trayectorias, hay inclusión respecto de otras escuelas, y hay otro aspecto respecto a mi juicio extraordinariamente importante de la educación por Sofía Reñones, que es lo axiológico, que tiene que ver con el mundo de los valores, que tiene que ver con el mundo de aprender a convivir con los otros. Esa es la discusión que nosotros tenemos con algunas ideas políticas que no piensan la sociedad en términos de una sociedad de unos encadenados, sino que piensan en una sociedad de desagregados. Pero estos pibes que canten el himno con lenguaje de señas, es un avance extraordinario de la condición humana. Estos pibes van a ser una sociedad infinitamente mejor que la nuestra, porque tiene ocho, nueve, diez años y ya entienden que hay otros, que no entienden el lenguaje oral, entonces se ponen en el lugar de esos otros con una extraordinaria enseñanza de éstas maestras y, construyen una sociedad donde entran todos.

Una sociedad donde no entran todos, no es una sociedad por la cual estemos orgullosos, por eso tienen que entrar todos aquellos que conforman una sociedad de 45 millones de argentinos y esto es lo que hace la escuela», puntualizó Alberto Sileoni en su discurso pasadas las 11 hs de o.