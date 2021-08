Alberto Schulmeister: “Tuvimos la inquietud de la Biblioteca Popular que hace seis años que no tiene gas”

(Por Ciudad Noticias): El precandidato a concejal del espacio “Todos por Saavedra”, Alberto Schulmesiter, se refirió a las distintas necesidades que les plantearon algunas instituciones y habitantes de la localidad de Saavedra.

Como suele suceder, el ex delegado y concejal Alberto Schulmeister, da muy buenas entrevistas y con una panorama como pocos políticos de los diversos espacios del distrito y en ésta ocasión fue en el programa de radio “Punto de Referencia” donde hizo alusión a una larga problemática de la biblioteca Popular Juan. Bautista Alberdi.

“En la visita de nuestro espacio a diferentes instituciones, fue en la biblioteca popular de Saavedra que una de las situaciones bastante complicada y grave, es en el sentido que no tienen calefacción. O sea, no tienen el servicio de gas y eso para una institución y una actividad de biblioteca sin calefacción, es muy difícil llevar adelante porque obviamente con los fríos, es imposible concretar ningún tipo de actividades”, deslizó Schulmeister en (La Zero).

ES UN TEMA IMPORTANTE A RESOLVER:

“La biblioteca de Saavedra, es una biblioteca muy importante, con cantidad de volúmenes, muy bien atendida, con una estructura edilicia muy buena también, pero bueno, le falta el servicio de gas que es esencial, no. Asique nos llevamos esa inquietud para ver que podemos gestionar para lograr que se instale el gas nuevamente porque hace alrededor de seis o siete años que están con ese problema que no tienen gas”, explicó el precandidato a concejal de Todos por Saavedra.