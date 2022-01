Alberto Fernández confirmó el acuerdo con el FMI y solicitó al Congreso que lo apoye

Tras las extensas negociaciones con el organismo internacional, este viernes el Gobierno llegó a un entendimiento. «Tenemos que crecer para poder pagar», dijo el Presidente.

El Gobierno nacional anunció este viernes un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda multimillonaria que dejó la administración de Mauricio Macri. La incógnita se abre en torno a cómo se llevará a cabo la política de reducir el déficit fiscal sin profundizar el ajuste en aspectos centrales para la población argentina.

Mientras Argentina debe afrontar el vencimiento del plazo para el pago de U$S 731 millones de deuda al FMI por el préstamo que contrajo Macri en 2018 por un monto de U$S 44 mil millones, finalmente se llegó a un entendimiento para pagar dicha suma.

En ese sentido, se espera que el presidente Alberto Fernández brindó un discurso grabado desde la Residencia de Olivos. Allí, afirmó: «Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional».

«Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema, ahora tenemos una solución», indicó y añadió que «sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y constuir un futuro».

Asimismo, sostuvo que «este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilidados».

Además, expresó que «no nos obliga a una reforma laboral, promueve la inversión en obra pública, no nos impone llegar a un déficit cero, no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología».

Más adelante, consideró que «vamos a poder acceder a nuevos financimientos porque este acuerdo existe. Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada, no habrá caída del gasto real y sí un aumento de la inversión de la obra pública. Tampoco dispone saltos devaluatorios».

«Este acuerdo no nos condiciona. Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía», añadió y opinó adelantó que «tenemos que crecer para poder pagar, de otro modo no era posible».

Finalmente, dijo que «elevaré al Congreso de la Nación para su consideración este acuerdo. Necesitamos que lo apoyen y apelo así al compromiso nacional de todos y todas».

«La historia juzgará quién hizo qué. Quién creó el problema, y quien la solución», concluyó.

