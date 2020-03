“Al principio no reaccionaba”: Diego Latorre rompió el silencio sobre la muerte de Natacha Jaitt.

A un año de la muerte de Natacha Jaitt, Diego Latorre rompió el silencio y habló de la relación que mantuvo con la mediática.

Pasó casi un año de la muerte de Natacha Jaitt, y Diego Latorre habló por primera vez de la mediática: se refirió a cómo recibió la noticia del fallecimiento y de cómo fue su relación extramatrimonial con ella.

Fue entrevistado por Gabriel Anello para ‘Super Mitre Deportivo’ y el conductor le consultó cómo recibió la noticia de la muerte, en febrero de 2019, y si ‘se había sacado un peso de encima’.

“No, para nada. ¿Vos decís si me puse contento? No, para nada. Cuando me enteré la situación fue de tristeza. Eso no se puede fingir“, fueron algunas de las palabras del periodista deportivo.

Reveló también que no habló de la muerte de la mediática con su mujer, Yanina Latorre: “No valía la pena hablarlo con Yanina, yo hice silencio. Sí se reflotó todo, obviamente. Fue mucha angustia. Estuve mucho tiempo con psicólogo y el fútbol me dio una resistencia mental para poder sobrellevarlo. No tuve ningún sentimiento de alivio, ni nada que se le parezca”.

Habló del vínculo que mantuvo con Jaitt, sostuvo que concretaron ‘muy pocos encuentros’, pero que, de todas maneras, no le gusta hablar ‘porque del otro lado no se pueden defender’, dijo refiriéndose a Natacha.

Anello le preguntó a Diego Latorre si en algún momento consideró suicidarse, y el periodista deportivo lo negó. Aunque dijo que ‘no veía salida’ a la situación y que vivió entre cuatro y cinco meses de mucha angustia.

“No es que estuvo triste un par de día y nada más. En un momento no veía fin. Además había temas sexuales míos que no eran ciertos. No fueron ciertos. Se le agregó mucho condimento que no venía a cuento“, detalló el periodista deportivo.

Luego se refirió a cómo su affaire con Jaitt afectó la relación con su familia: “Mis hijos sufrieron y Yanina también, que me bancó en todas. Tengo una relación buenísima con mis hijos y creo que fui un padre ejemplar“.

“Yanina hace un año me pidió un tiempo, quería pensar y reflexionar. Siempre estuve en mi casa, la familia fue algo sagrado. Dormí en el living, en el sillón… pero hoy estamos en un poco más encaminados. No puedo decir que volvimos, pero tenemos una muy buena relación”, agregó Diego Latorre.

Yanina Latorre habló de la muerte de Natacha Jaitt, pocos días después de la noticia:

