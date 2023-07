Ailén Bechara rompió varios corazones con su minivestido de diamantes

Ailén Bechara sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un video luciendo un look deslumbrante que capturó la atención de todos. La modelo argentina mostró su estilo único y sofisticado al lucir un espectacular vestido Raining Diamonds Dress bajo la asesoría de Gi Sabino.

El vestido, confeccionado en un tejido semielástico, presenta un elegante escote en V que realza la figura de Ailén Bechara. Las mangas largas aportan un toque de sofisticación, mientras que los detalles de diamantes de imitación que abarcan el vestido, le da un toque de brillo y glamour a la belleza de la famosa.

Leyenda

El diseño escarpado del vestido resalta las curvas de Ailén, a la vez que el cierre de cremallera garantiza un ajuste perfecto. Pero lo más llamativo de este look son los dobles slits que le dan un aire atrevido.

Para completar su outfit, Ailén eligió unas sandalias negras de taco grueso y alto que complementaban a la perfección el vestido. Este calzado no solo le proporcionaba altura, sino que también añadía un toque de elegancia y modernidad, estilizando la figura.

Ailén Bechara. (Fuente: Instagram).

El look de Ailén Bechara es una muestra más de su estilo impecable y su capacidad para combinar prendas de manera única y llamativa. Con cada elección de vestuario, la modelo demuestra su amor por la moda y su habilidad para destacarse en cualquier evento o ocasión.

“Del 1 al 10 cuánto le ponen a este vestido? Yo un 10 definitivo. Y se van terminando estas locaciones, estos momentos y esta etapa hermosa y yo ya me pongo melancólica”, agregó la famosa.

Ailén Bechara. (Fuente: Instagram).

Ailén Bechara habló de sus logros bisagras

En una charla abierta con el modelo y conductor, Axel Neri, la famosa habló de su vida, de su historia, logros y de cómo ha trabajado para estar en el lugar que hoy ocupa en los medios. La modelo se sinceró y fue muy elocuente.

Ailén Bechara y Alex Neri. (Fuente: YouTube).

Ailén Bechara remarcó que uno de sus logros bisagra en su vida, fue el hecho de haber dejado la facultad para dedicarse a los medios y el haber dejado el programa de Guido Kaczka para ir al “Bailando”, a donde llegó a la final. “Fueron inconscientes, no pensadas, no planeadas y la vida me premió”.