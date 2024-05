“Ahora que cumplí 80 no me importa nada”: Susana Giménez íntima con Héctor Mauregui

Susana Giménez fue entrevistada por Héctor Mauregui para Net TV, que también se reprodujo en el canal oficial de Caras. En la misma, la presentadora confirmó su regreso a la TV y habló de todo.

“Ahora que cumplí 80 no me importa nada, me veo brutal, estoy llena de vida”, afirmó Susana. Además agregó: “Es la vida, todos tenemos que saber q ue vamos a envejecer, y los tenemos que aceptar”.

“Si no lo aceptas, te transformas en una persona que no fuiste, así como con odio. Yo nunca más me voy a hacer una cirugía”, confirmó. Del mismo modo, contó que sucederá con su trabajo en la televisión.



En ese marco, la diva aseveró: “Así como me retiré del teatro en su momento, llegará el tiempo de la televisión, que cuando no tenga más ganas, no lo haré más”.

“No es porque tenga el síndrome de Greta Garbo, sino porque llega un momento que también te cansás. Es divino todo lo que me pasa pero no me importo”, suma. La entrevista completa podrá verse hoy a las 20hs por Net TV y por el canal oficial de CARAS.