Agustina, la joven y sensual modelo que sueña con llegar a la mítica calle Corrientes

(Por Ciudad Noticias): Agustina Delgado, tiene 20 años. Es joven y sensual, además, está cursando la carrera de modelaje y en una entrevista que dio durante éste feriado para nuestro segmento de la “Chica de la Semana”, aseguró que uno de sus grandes sueños, es llegar a Avenida Corriente y para eso, tiene pensado comenzar teatro para insertarse en el medio.

La joven de tan solo 20 años, demostró ser desinhibida, y en un momento hot de la nota, aseguró que este año, tuvo sexo en la terraza de un piso 26 donde frente a ella y del afortunado había gente y veían mientras lo hacían. También admitió que le encanta bebotear.

LA NOTA A AGUSTINA DELGADO:

*DE DÓNDE SOS, QUE EDAD TENES Y BAJO QUE SIGNO NACISTE.

-Holis, soy de San Miguel, tengo 20 años y soy BIEN PISCIANA.

*VI TU PERFIL Y LA VERDAD TENES UN LOMAZO. ¿CUÁL ES LA FORMULA PARA ESTAR ESPLÉNDIDA?

-Más que una fórmula, es un estilo de vida, desde que soy muy chica tengo incorporado entrenar diario y comer sano. Hice muchos deportes y baile, ahora solo estoy metiéndole al gimnasio.

*¿CUÁLES SON TUS ASPIRACIONES LABORALES A FUTURO?

-En este momento estoy haciendo muchas producciones de fotos, me gustaría seguir por ese camino por eso estoy haciendo un curso de modelaje, pero como quiero ingresar al mundo artístico empecé hace poco a estudiar teatro.

*¿SOS DE LAS CHICAS QUE SUEÑA CON SALTAR A LA FAMA?

-Un poco sí, pero no sé si mi sueño es tener fama, si no que éxitos. Si me gustaría verme en carteleras por la Av Corrientes.

*LOS HOMBRES ENCARAN MUCHO POR INSTAGRAM, COMO QUE SE PERDIÓ ESO DE SEDUCIR A ALGUIEN PERSONALMENTE. EN TU CASO, ¿TE ENCARAN MUCHO, ALGUN FAMOSO POR AHI?.

-Un poco si, se ha perdido, pero bueno, siglo XXI, nos escondemos mucho detrás de la pantalla. Por el momento no, ningún famoso.

*¿CUÁL ES TU ARMA DE SEDUCCION?

-Soy una chica muy sensual, me gusta mucho llamar la atención.

*¿QUÉ PARTE DE TU CUERPO TE GUSTA Y CUAL TE ELOGIAN EN LA CALLE?

-Mi boca, mis labios es algo que a mí me vuelve loca. Lo que más me elogian, es mi cuerpo.

*TANGA CULOTE O HILO DENTAL

-Tanga, siempre tanga.

*¿ARRIBA O ABAJO?

-Arriba

*¿GARPA MUCHO TU CARA DE BEBOTA?

-Sí, lo creo, aparte me gusta bebotear.

*¿DISFRAZ ERÓTICO QUE MAS PIDEN QUE TE PONGAS EN LA INTIMIDAD?

-Nadie nunca me pidió que me ponga un disfraz, pero sí tendría que usar seria gatúbela.

*¿LUGAR MAS LOCO DONDE LO HICISTE EN LO QUE VA DEL AÑO?

-Terraza, piso 26, con vecinos de frente, haciéndose los distraídos.

*TODAS, O LA GRAN MAYORIA DE LAS CHICAS QUE ENTREVISTAMOS, FANTASEAN O ESTUVIERON CON MORENOS SÚPER DOTADOS, ¿ES TU CASO TAMBIEN?

-No, tengo esa fantasía

*¿TRAGAR O ESCUPIR?

-Las dos.

*¿QUE CANCION TE IDENTIFICA?

-The Weeknd- Earned It.

*UN ANIMAL

-Jaguar

*UN LUGAR EN EL MUNDO.

-Cualquier lugar del mundo donde haya montañas, o sierras, y que haga frío.

