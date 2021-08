Agustina Añón posó con una exótica trikini y no dejó nada a la imaginación

Agustina Añón es una de las uruguayas que más impacto causa en las redes sociales. La influencer, que también es tik toker y youtuber, sorprende a diario con sus sesiones de fotos al borde de la censura, y esta vez deslumbró con una exótica trikini.

Agustina Añon (Instagram)

Si bien la joven triunfa en varias plataformas, donde más destaca es en Instagram. Actualmente tiene casi un millón y medio de seguidores, y con todas sus publicaciones recibe miles de likes y comentarios.

A menudo, sus posteos se viralizan en toda la internet por sus impactantes looks. Y esta vez, volvió a hacerlo con una particular trikini que no dejó nada a la imaginación.

//Instagram: @agustina_anon

Apoyada sobre sus rodillas, La uruguaya posó con un diminuto traje de baño verde tejido, que la dejó al borde de la censura. Para completar el look, eligió unos grandes aros plateados, cubiertos de brillos.

Rápidamente, la publicación superó los 60 mil likes y recibió miles de comentarios de sus fanáticos. Por ejemplo, una usuaria, impactada por las deslumbrantes imágenes de la influencer, le escribió: “Pará, Agus. ¡Sos muy perfecta!”.

//Instagram: @agustina_anon

Furor en todas las plataformas

Agustina Añón comenzó a ser famosa en internet cuando subió sus primeros videos a Musical.ly, la plataforma predecesora de Tik Tok de la que salieron varias “celebrities”. Con el tiempo, su popularidad se expandió y rápidamente empezó a crecer en otras plataformas.

Aunque ahora es mayormente conocida por su cuenta de Instagram, donde actualmente tiene casi un millón y medio de seguidores, la uruguaya también tiene su propio canal de Youtube, con más de 800 mil suscriptores.

A menudo, sube videos con consejos de moda y belleza, pero también algunos en los que cumple con “retos” y “desafíos” con Mathi Sellanes, su novio que también es furor en la red social.

Mathi Sellanes y Agustina Añon (Instagram)

Además, también es muy activa en su nueva cuenta de Tik Tok, luego de que le cerraran la anterior por haber violado normas de la plataforma.