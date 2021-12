Agustina Agazzani, a quién vinculan con Sebastián Yatra, encandiló a sus seguidores con una foto desde Miami.

Agustina Agazzani comenzó la temporada de verano a encender las redes con producciones de fotos que se robaron todos los corazones. En medio de una vinculación con el cantante colombiano Sebastián Yatra, la modelo cordobesa volvió a las redes sociales.

En medio de una producción hecha en las playas de la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida, la modelo y conductora cordobesa posó con una bikini turquesa que impresionó a sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Agustina Agazzani posó en bikini y se robó todos los suspiros Agustina Agazzani

La ex participante de Cantando 2020, se llevó todo los likes en el feed de las redes sociales con más de 13 mil me gustas por parte de los más de 535 mil fanáticos que la siguen en su cuenta de Instagram.

Además, se llevó todos los elogios por parte de los admiradores que reventaron la caja de comentarios con dichos como “hermosa”, “mama”, “divina”, “que bella”, acompañado por cientos de emojis de corazones y fuegos.

Las vinculaciones con Sebastián Yatra

Las redes sociales no son para que los influencers empiecen a mostrar contenido, sino que varios famosos ya han comenzado a conocer a otros de diferentes partes del mundo con el objetivo de comenzar un vínculo.

En esta oportunidad, Juariu descubrió un nuevo posible vínculo entre dos reconocidos miembros del ambiente de la red social. Estamos hablando del cantante colombiano Sebastián Yatrá y la modelo cordobesa Agustina Agazzani.

Juariu descubrió que Yatra comenzó a seguir a Agazzani en medio de los rumos que vinculan a Tini con Agustín Bernasconi Agustina Agazzani

El ex de Tini empezó a seguir a la ex participante del Cantando en sus redes sociales, en medio de las versiones que vinculan a la cantante argentina con Agustín Bernasconi, justamente la ex pareja de Agazzani