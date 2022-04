Agustín Camandona: “Uno no es rencoroso y con todas las personas que me han criticado, sigo dialogando”.

(Por Ciudad Noticias): Luego de su visita a Saavedra para lo que fue el relanzamiento del Vll Certamen Literario, Agustín Camandona, Secretario de Cultura, fue abordado por la prensa y se le consultó sobre si en algún momento pensó en renunciar cuando era muy criticado por los artistas “K” y desde el propio sindicato municipal que responde a las órdenes del presidente justicialista Hugo Corvatta.

El respaldo del intendente Notararigo en la apertura de sesiones ordinarias del HCD 2022:

“La verdad que uno como en cualquier trabajo va teniendo altibajos, y más en estos trabajos que son de exposición publica. Uno no está preparado para recibir críticas y tampoco en mi caso halagos, no soy de esas personas, pero me tomo de la misma forma los halagos como las críticas.

En mi caso particular, le dedico muchas horas de trabajo a esto y que el intendente vea y respalde mi trabajo, supongo que debe ser que lo ve. Creo que para él sería más fácil que si una persona no funciona, cambiarla, se ahorraría varios problemas.

Yo estoy agradecido con el intendente (Gustavo Notararigo), él es mi jefe, como es cualquier ciudadano del distrito de Saavedra, y eso lo tengo muy claro. Uno no es rencoroso y con todas las personas que me han criticado sigo dialogando, sigo trabajando, se le sigue dando trabajo porque es lo que corresponde, uno está de paso y la cultura va a ser lo que queda. Yo estoy agradecido a Gustavo y él sabe que uno le dedica todo el tiempo que uno tiene y la experiencia que uno tiene en el ámbito de la cultura y este es un trabajo de aprendizaje de todos los días”, recalcó Agustín Camandona.