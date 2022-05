Agus Valentín, la fantasía cordobesa que tiene su futuro entre la política y el poder judicial.

(Por Ciudad Noticias): La espectacular cordobesa, podemos decir que ya, es una muy conocida de Ciudadnoticias.com. La rubia que ha logrado superar el millón de seguidores en su cuenta de Instagram, hoy, es la “Chica de la Semana”.

Agus Valentin, pegó un giro importante en el mundo de las redes sociales y en el primer semestre de 2022, pudo observarse que en comparación del año pasado, viene con posteos más osados. Y según nos contó, tiene pensado realizar una producción ultra hot, prácticamente, como Dios la trajo al mundo. La misma, la realizaría en su hermosa provincia de Córdoba, pero tampoco descarta que entrada la primavera, podría hacer algo más jugado todavía, cuando viaje a la city porteña.

¿Sigue los pasos de Candela Correa?.

Candela, es la ex concejal salteña que se hizo conocida en los medios, cuando fue cuestionada por un par de la oposición, quienes la apuntaron por su forma de vestir y con Agus, estaríamos ante un caso muy similar. En principio, porque viene posando cada vez más jugada en Instagram y luego, porque tal como contó a Ciudad Noticias, piensa seriamente en incursionar en el mundo de la política, ya que le seduce mucho trabajar y comprometerse con los más necesitados.

Pero esa no sería la única apuesta laboral. Agus, es abogada y tiene muchas posibilidades de ingresar al poder judicial de Córdoba.

Consultada sobre que piensa su actual pareja de sus posteos y que se ha transformado en una de las chicas que más fantasías despierta en los internautas Agus Valentin dijo que su novio, “no tiene problemas, me conoció así. Es más, me apoya en todo y siempre me empuja para afrontar mis proyectos”.

El futuro de la fantasía cordobesa, parece estar entre la política y el poder judicial, mientras tanto sus fieles seguidores, se frotan las manos por verla muy pronto, con los mejores outfits y como una verdadera ejecutiva. ¿Cuánto faltará para que la rubia se calce las polleras cortas, camisas blancas y saquitos?

Por lo pronto, te invitamos a ver a nuestra Chica de la Semana, con muy poca ropa y mostrando su tremenda delantera y su retaguardia que es de infarto.