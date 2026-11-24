Una serie de mensajes que llegaron a Ciudad Noticias vinculan la continuidad laboral de una trabajadora de una cooperativa con la posibilidad de que declarara contra el intendente. Las conversaciones, atribuidas al secretario de Gobierno y Hacienda, plantean interrogantes sobre una eventual intervención política para mantener su empleo mientras se acerca la sesión que podría definir el futuro del jefe comunal.

Apenas 48 horas antes de que el Concejo Deliberante de Saavedra resuelva la continuidad de Matías Nebot al frente del Municipio, una serie de conversaciones privadas atribuidas al secretario de Gobierno y Hacienda, Osmar Herrera, introduce un nuevo elemento de controversia dentro del Ejecutivo. Los mensajes hacen referencia a la situación laboral de una mujer contratada por una cooperativa y a la necesidad de mantenerla en su puesto ante la posibilidad de que declarara contra el intendente.

Ciudad Noticias accedió a capturas de conversaciones en las que aparecen expresiones particularmente significativas. Una de ellas comienza con una pregunta sobre la situación de la trabajadora: “Sigue trabajando o en qué condiciones está esa chica”. La respuesta que figura posteriormente vincula directamente su continuidad con una posible declaración contra Nebot: “Esa tenemos que mantenerla, le avisaron los abogados a Ramiro que quiere declarar en contra de Matías”.

Pero el contenido no termina allí. En otro de los mensajes se plantea la necesidad de sostener temporalmente esa situación: “La tenemos que aguantar un tiempito más”. La conversación continúa con una referencia a una reunión prevista para el martes y concluye con una expresión todavía más llamativa: “Bancala hasta que pase todo el kilombo”.

La coincidencia entre esas manifestaciones y el momento institucional que atraviesa el gobierno municipal plantea una pregunta inevitable: ¿por qué la posibilidad de que una trabajadora declarara contra el intendente aparece relacionada con la necesidad de garantizar su continuidad laboral?

Según la información aportada a Ciudad Noticias, la mujer había ingresado inicialmente a una de las cooperativas que desarrollan actividades en el distrito y fue desvinculada aproximadamente un mes después. Posteriormente, consiguió reincorporarse al sistema de trabajo cooperativo y terminó desempeñando tareas en la cooperativa Otto Vargas, donde, de acuerdo con esa reconstrucción, continúa trabajando.

El recorrido laboral adquiere especial interés frente al contenido de los mensajes. Si la continuidad de la trabajadora fue objeto de conversaciones entre funcionarios por la posibilidad de una declaración contra Nebot, corresponde establecer qué intervención tuvieron las autoridades municipales, quiénes participaron en las decisiones y cuáles fueron los motivos administrativos que justificaron su reincorporación.

Otro aspecto sensible surge de la información recibida por este medio sobre el contenido que podría tener aquella eventual declaración. Según esa versión, estaría relacionada con cuestiones vinculadas con estupefacientes. Sin embargo, las capturas escritas exhibidas no detallan los hechos que motivarían esa presentación ni permiten establecer la veracidad de una eventual acusación contra el intendente.

Lo que sí aparece en los mensajes es una relación explícita entre el conocimiento de una posible declaración y la necesidad de sostener temporalmente una situación laboral. Esa circunstancia merece explicaciones institucionales.

El contexto político agrega una dimensión particular. El jueves 26 de noviembre, a partir de las 9, el Concejo Deliberante deberá resolver la responsabilidad política de Matías Nebot, luego de que el cuerpo calificara como graves los hechos analizados por la Comisión Investigadora. La definición podría derivar en su continuidad, suspensión o destitución.

En medio de ese escenario, las frases atribuidas al secretario de Gobierno adquieren una relevancia que excede una conversación administrativa. No es habitual que la situación de una persona contratada por una cooperativa quede asociada, al menos en una comunicación de estas características, con advertencias de abogados, eventuales declaraciones contra el jefe comunal y la necesidad de esperar hasta que termine una controversia política.

La cuestión central es determinar si existió alguna gestión destinada a preservar un puesto de trabajo por razones relacionadas con una eventual declaración, si esa intervención se concretó y qué participación tuvieron los responsables de las cooperativas involucradas.

También corresponde precisar el papel de las autoridades municipales en las contrataciones y desvinculaciones, así como las condiciones bajo las cuales la trabajadora pasó de una cooperativa a otra.

Las capturas difundidas presentan los mensajes como reenviados, circunstancia que impide establecer únicamente a partir de esas imágenes su autoría original y el contexto completo de las conversaciones. Por esa razón, la atribución a Herrera requiere ser contrastada con los registros originales.

En cualquier caso, las expresiones merecen una explicación pública. Especialmente porque el eventual uso de decisiones laborales para influir sobre una declaración constituiría una situación de gravedad institucional si llegara a comprobarse.

La investigación no está dirigida a cuestionar a la trabajadora ni su derecho a desempeñar una actividad remunerada, sino a determinar qué criterios se utilizaron para gestionar su continuidad y por qué esa situación aparece vinculada con una posible declaración contra un funcionario público.

La proximidad de la sesión del jueves vuelve todavía más relevante la necesidad de aclarar estos interrogantes.

¿Quién dio la indicación de mantener a la trabajadora? ¿Qué conocimiento tenía el secretario de Gobierno sobre la eventual declaración? ¿Por qué se consideraba necesario esperar hasta que pasara la crisis política? ¿Y qué relación existió, si la hubo, entre esas conversaciones y la reincorporación laboral?

Son preguntas que requieren respuestas de Osmar Herrera, de las autoridades municipales y de quienes participaron en las decisiones de contratación.

Mientras el futuro de Matías Nebot permanece sujeto a la resolución del Concejo Deliberante, los chats atribuidos a uno de los principales integrantes de su gabinete abren un nuevo frente de cuestionamientos sobre el funcionamiento interno del Ejecutivo.

La investigación deberá establecer si se trató de conversaciones sin consecuencias administrativas o si detrás de aquellas expresiones existieron decisiones concretas relacionadas con la continuidad laboral de una persona que podía declarar contra el intendente.

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