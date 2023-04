Agosta: “Son más de $2.900.000 que le tocan a Saavedra por el Presupuesto Participativo”.

(Por Ciudad Noticias): Hugo Agosta dialogó en la mañana del martes en el programa de radio “Punto de Referencia” y aseguró que para la nueva edición del Presupuesto Participativo éste años, corresponderá un 60% más de dinero.

“Estamos próximos al Presupuesto Participativo de Saavedra que éste año será un 60% más que el año pasado y será más de $2.900.00 y será el 4 de mayo con una única recorrida con asamblea”, dijo el delegado.

Además, hizo hincapié en que el sábado venidero, en el Paseo Gastronómico, el cual se hizo con el presupuesto participativo del año pasado, se estará realizando una actividad cultural a partir de las 17 hs.

“La idea es culminar en horas de la noche con algún evento musical y que la gente pueda disfrutar del lugar. No se va a inaugurar pero si se va a habilitar que la idea era esa para que al comenzar con un presupuesto nuevo, este pudiera estar en uso. No se hizo antes porque no teníamos aun el verde, el césped y si se ponía un puesto de comida iba a volar mucha tierra por eso decidimos postergarlo en verano”.

Respecto a éste lugar, Agosta expresó; “Estamos terminando algunos detalles de electricidad porque también quedarían inaugurado los baños que fue producto del Presupuesto Participativo Joven”, puntualizó la máxima autoridad de Saavedra.