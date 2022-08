Agosta se refirió a las multas por no respetar la cartelería de depósito de residuos urbanos en el ex basurero.

(Por Ciudad Noticias): Las multas van desde 2 mil a 20 mil pesos.

El delegado municipal Hugo Agosta, se refirió a varios trabajos que se están llevando a cabo en la localidad de Saavedra, entre ellos, la colocación de nuevas luminarias que son un total de 40 y según indicó, podrían sumarse algunas más.

NUEVAS LUMINARIAS EN CALLE SAN JUAN:

Hay necesidad que muchas más que 40. Ahora arrancamos con la calle San Juan, vamos a continuar con otras arterias que están planificadas que no solamente en este caso le da una vida, da seguridad sino que compraron un terreno en una esquina y ya están empezando a acarrear escombro para construir.

“Se pudieron gestionar éstas 40, vamos bastante lerdos pero en el transcurso de los días venideros vamos a ir terminando de colocarlas y siempre pidiendo algunas mas.

También tenemos pendientes algunos cordones cunetas que no han llegado que en realidad no depende esto del presupuesto municipal que está tan justo en éstas épocas sino que dependen de los proyectos que se van elevando y se consigue dinero de provincia”, remarcó Agosta.

CARTELERÍA, MULTAS Y PERROS EN LA CALLE.

Sobre el Depósito de Residuos Urbanos, ex basurero; “No es una gran obra pero va a ser una obra importante para la gran problemática que tenemos de perros sueltos, más allá que comenzamos a trabajar y cobrar multas con respecto a los perros sueltos. En realidad hemos comenzado con los perros mordedores, que asustan o corren los autos a las personas pero bueno, es un llamado de atención para la población porque hemos estado pasando flayers al respecto y no vemos demasiado progreso y vemos que la forma, lamentablemente es la multa y no queda otra porque es una gran problemática que tenemos”, expresó Hugo Agosta quien también se explayó sobre una multa que ya se labró por no respetar la cartelería del ex basurero.

“Donde era sí, un basurero, hoy, es un depósito de residuos urbanos donde insistimos que se respete también los carteles porque hay una cámara y bueno, de hecho el viernes pasado tuvimos que hacer una multa por no respetar la cartelería”, dijo Agosta en LA ZERO FM.

“En realidad lo que nosotros hacemos es la multa, luego, la persona puede hacer un descargo ante el Juez de Faltas el cuál determina el monto. Pero bueno, arrancamos desde los 2 mil pesos, a 20 mil. Es muy variable”, concluyó el funcionario saavedrense.