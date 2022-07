Agosta: “No estoy para nada de acuerdo con el paro municipal, también se puede dialogar trabajando”.

(Por Ciudad Noticias): El delegado de la localidad de Saavedra Hugo Agosta, si bien reconoció que el reclamo es justo, dijo que “no está de acuerdo con el paro municipal y que se pueda dialogar trabajando.

La máxima autoridad de nuestra comunidad, fue entrevistado en la mañana de hoy en radio LA ZERO y se mostró preocupado porque la quita de actividades por el gremio municipal, viene desde hace (15) días y ayer, Néstor Batista, secretario del sindicato, anunció el paro hasta el lunes 1 de agosto.

“Es lo que yo escucho de la gente, que está cansada de tantos paros. El reclamo de manera individual o con respecto al sindicato, por supuesto que es justo, pero esta situación que está sufriendo el país, en realidad, todos los trabajadores, y, todas las personas están sufriendo una perdida en el poder adquisitivo que es consecuencia de ésta inflación que tenemos, de estas corridas cambiarias y situaciones complejas que tiene argentina”, relató el delgado saavedrense.

En otro tramo de la entrevista, se volvió a mostrar en desacuerdo con la medida que lleva adelante el gremio: “Obviamente no estoy de acuerdo para nada con el paro más allá que el reclamo es justo. También se puede dialogar trabajando y tratando al menos de juntar la basura día a día que es lo que más complica la situación en todo el distrito.

Sobre todo teniendo en cuenta que en ésta crisis económica que venimos teniendo, pandemia, post pandemia, guerra, situación del país, la gente no ha dejado de pagar las tasas municipales, los servicios municipales y eso es más que justo que la gente quiera que juntemos la basura de todos los días, tanto la domiciliaria como la de patio, cosa que no podemos hacer porque el paro es total y llevamos dos semanas con quite de colaboración, o sea que se van a sumar 21 días”, aseveró el delegado Hugo Agosta.