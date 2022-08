Afirman que Shakira está «devastada» tras la viralización de las fotos de Piqué y su nueva novia

Después de tantas especulaciones sobre el estado sentimental de Gerard Piqué, finalmente se conocieron las primeras imágenes de él con Chiara Chía Marti, su nueva novia de 23 años. El futbolista y su pareja asistieron a un recital y fueron capturados a los besos en la noche de Barcelona. Según trascendió, la joven ya fue presentada en la familia del futbolista y «muy aceptada» en el círculo íntimo. Por este motivo, se mostraron muy juntos, confirmando los rumores que comenzaron a surgir cuando salió a la luz el divorcio con Shakira. Tras viralizarse las imágenes en las redes sociales, varios periodistas afirmaron que vieron a la cantante colombiana caminando por las calles con un aspecto decaído. Fue el paparazzi Jordi Martín quien contó que se la encontró haciendo un picnic con Sasha y Milán Piqué y la registró «devastada». «La vi más triste y desolada que nunca. Aun así quiso regalarme estas imágenes, y quiero darle las gracias porque sé lo mal que la está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño», comentó en su cuenta de Instagram tras postear las imágenes. Luego, contó cuáles fueron las palabras que escuchó decir a la artista cuando lo vio con su cámara. «Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta», afirmó. 📸 Gerard Piqué se mostró a los besos en un recital con su nueva novia Cc @Intrusos pic.twitter.com/8VGoXOElMS — América TV (@AmericaTV) August 23, 2022