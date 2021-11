Aferrados a las mentiras: “Re-flojos” contó un final inexistente en la causa de abuso en Dufaur y los lectores les saltaron a la yugular.

(Por Ciudad Noticias): Los voceros de la “Mafia K” del distrito de Saavedra, fueron muy criticados en su propio muro de Facebook por lectores que los acusaron de ocultar información o de contar lo que les conviene.

Claro que los internautas no descubrieron nada nuevo: desde hace tiempo, venimos diciendo que tanto Semanario Reflejos como otros tantos medios del distrito de Saavedra, han ocultado y ocultan temas por demás graves que han sucedido pero en ésta oportunidad, no se la dejaron pasar ya que si bien la semana pasada había tomado estado publico la denuncia por “Abuso Sexual” en la localidad de Dufaur, los ensobrados de la mafia liderada por Corvatta y Merquel, miraron de costado. Eso sí, cuando Leandro Gauna, ex delegado kirchnerista durante el gobierno justicialista hizo un comunicado en su cuenta de Facebook para decir una descarada mentira, los comunicadores amarillista de la ciudad de Pigüé, publicaron lo que les ordenó el desorientado Gauna. A tal punto que los denominados “periodistas”, no se tomaron el trabajo de revisar el código penal y comunicarles a sus lectores que los menores no pueden ser jamás sobreseídos porque son inimputables y que la causa, nunca se cerró porque la investigación según afirmó una fuente judicial bahiense, sigue su curso.

Algunos de los fuertes cuestionamientos que recibió el medio más beneficiado por la ex gestión kirchnerista:

Reflejos informas lo que te conviene cuando salió la noticia no era importante??? Y la otra causa que se cerró era menos importante???

Reflejos informa cuando el de la corbata da el ok

Mentirosos.

Los nombres! semanario reflejos se le olvidó averiguar al «editor» de la nota los nombres del juez de garantías y de los «peritos psicólogicos » q son empleados nuestros.

Cuanto te pagan reflejos x apañar delincuentes.

Querés decir que reflejos miente???