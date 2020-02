Advierten sobre tablet de Natacha Jaitt: “Hay material que compromete a políticos”

A casi un año del 23 de febrero de 2019, día en el que Natacha Jaitt apareció sin vida y desnuda sobre una cama en un salón de eventos situado en la localidad bonaerense de Benavídez, la investigación por su muerte está estancada.

Sucede que los investigadores aún no pudieron acceder a su iPad, un elemento que su familia considera vital para esclarecer el caso.

Ahora, luego de que su hermano Ulises Jaitt pidiera que desbloqueen el dispositivo con la misma tecnología que usaron para el caso de los rugbiers asesinos, se presentó una inesperada revelación.

Jaitt dialogó con Crónica sobre la causa y dijo: “Es una vergüenza que se haga ahora. Se hizo porque nos movimos, ya que desbloqueraron el sistema de los rugbiers. A nosotros nos decían que para desbloquear la Apple de Natacha había que mandarla a Brasil y costaba USD 25 mil, que la procuración no tenía, entonces la causa está congelada hace un año, ahora la causa de los rugbiers salió al toque, y con esto quedó expuesta la Justicia porque hay casos que avanzan y otros no, es un caso de corrupción evidente”.

Además, al ser consultado sobre el material que podría hallarse en el interior del iPad, el hermano de la mediática advirtió que el contenido es “comprometedor para algunos políticos”.

“No sé quiénes son pero ella me dijo que estaban filmados en situaciones complicadas, y esa me parece que era una de las causas por la cual se congeló el caso. Tenía material de todo tipo, y no descarto que haya algo de pedofilia porque de la causa Independiente tampoco se habló más. Estemos preparados para la sorpresa de ahora”, sentenció.

Además, se refirió a la noche en la que su hermana apareció muerta y consideró que si ninguno de los que estuvo con Natacha esa noche lo llamó es “porque algo hicieron”:

“Si vos no tenés nada que esconder, si fuese alguno de ellos primero no me rajo, no me voy como una rata como hicieron esas tres personas, me quedo a disposición de la familia”, concluyó.

FUENTE: TRIBUNA DE PERIODISTA.