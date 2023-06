Adrián Suar habló de todo y expuso la interna entre Mirtha Legrand y Juana Viale

En otro pasaje de la entrevista, expuso la picante interna entre Mirtha Legrand y Juana Viale, y reveló todos los detalles de la negociación para que ambas permanezcan en El Trece.

Respecto a lo que pasó entre las conductoras dijo: “Juana no quería hacer el programa. No quería ir al mediodía los domingos, es verdad porque no le gustaba el horario. Yo creo que quería los sábados. Y lo manifestó, no lo ocultó». Si bien la negociación colocaba a Mirtha por sobre su nieta, al ser una figura consagrada, Nacho Viale también incluyó a Juana.

«En principio, nosotros queríamos Mirtha los sábados y Juana los domingos. A no ser que ellas decidieran el enroque, ahí yo no tenía problema. Pero Mirtha, tan genial, dijo ‘no’. Esa es la verdad», confesó el actor y gerente de programación. De esta manera, se terminó de confirmar que las conductoras no volverán a trabajar en El Trece por no llegar a un acuerdo.

En cuanto al bajo rating de ATAV 2, afirmó: “Estoy acostumbrado, hace un par de años que estoy probando, peleando, hay cosas que me salen mejor, otras peor…me afecta el rating, con los años aprendí a manejar eso, el rating es muy emocional, pero nada es para siempre, todo tiene revancha”.

Promediando el final de la entrevista, en cuanto a sus ex parejas y madres de sus hijos, Adrián no dudó en afirmar. “A Ara no la veo hace muchos años, Toto es mayor de edad, y Gri es familia para mí, tengo un vínculo en el que la siento mi familia”.