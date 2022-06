Además de los tatuajes, Ailyn, se define como una amante de los animales: “Tengo seis”.

(Por Ciudad Noticias): Hoy, en nuestro habitual segmento de la “Chica de la Semana”, nos trasladamos al sudoeste de la provincia de buenos aires, más precisamente, a la ciudad de Bahía Blanca. Para mucho, capital de las mujeres más hermosas del país. Más allá de este dato, tuvimos la posibilidad de entrevistar a una joven rubia, de (28) y nacida bajo el signo de Leo. Un signo que es considerado en la intimidad, muy fogoso y apasionado.

¿Será el caso de Ailyn Roldan?: Aquí te presentamos la nota con esta rubia de labios perfectos y unas medidas que son para el infarto.

*BUENO, CONTAME DE DÓNDE SOS Y A QUE TE DEDICAS. -Soy de Bahía Blanca y trabajo en el sector administrativo.

*TU EDAD, SIGNO Y QUE MEDIDAS TENES.

-Tengo 28 años, soy de Leo y mis medidas son 95, 68 y 102.

*RECORRIENDO TU PERFIL DE INSTAGRAM, NOS ENCONTRAMOS CON UNA RUBIA BELLA, SENSUAL Y LO QUE SE APRECIA, QUE SOS AMANTES DE LOS TATUAJES. TENES VARIOS, PERO UNO QUE TE HACE MÁS SEXÝ ES EL QUE TENES EN TU PIERNA. ¿CREES QUE ESE ES EL QUE ACAPARA LAS MIRADAS DE TODOS?

-Sí…, me lo han elogiado bastante tanto chicos como chicas, es un tatuaje que me gusta mucho.

*¿A QUÉ EDAD COMENZASTE A TATUARTE Y CUANTOS TENES ACTUALMENTE?

-A los 15 empecé con el nombre de mi primer perro pero después se transformó en una adicción, jaja.

Hasta el momento tengo (nueve) pero me gustaría tener muchos, muchos más.

*SI TUVIERAS QUE ELEGIR UNA PARTE DE TU CUERPO QUE TE GUSTE, ¿CUÁL SERÍA?

-Si tuviera que elegir, creo que sería la boca.

*¿CUANDO SALIS, YA SEA EN LA CALLE O A BAILAR, QUE TE ELOGIAN MÁS?

-Si tengo que ser sincera, la cara y la cola.

*HOY TODOS COMO QUE ENCARAN POR INSTAGRAM, ¿TE AVANZAN MUCHO POR PRIVADO?, ¿CONOCISTE A ALGUIEN PERSONALMENTE Y LLEGARON A ALGO MÁS?

-Y, hoy en día es todo más que nada por las redes, he conocido sí, pero sinceramente me gusta más saber antes de su personalidad.

*TENES MUY BUEN GUSTO PARA LOS OUTFITS, SE VE QUE TE ENCANTA ESTAR SIEMPRE MUY PRODUCIDA. BODY, JEAN Y POLLERITAS BIEN AJUSTADAS. ¿QUÉ LO QUE MEJOR CREES QUE TE VA?

-Elegiría el jean que es con lo que más cómoda me siento.

*SOS DE LAS QUE LES GUSTA DOMINAR LA SITUACION EN LA INTIMIDAD, O QUE TE DOMINEN.

-Ambas.

*TANGA, CULOTE O HILO DENTAL.

-Tanga

*PORQUÉ CREES QUE LOS HOMBRES CUANDO VEN UNA MUJER TAN DIOSA COMO VOS, ENLOQUECEN CUANDO LLEVAN PUESTA UNA CALZA, MÁS AÚN, SI SON COLORES CLAROS.

-Creo que los hombres enloquecen con la ropa ajustada que marque las partes del cuerpo que a ellos más les gusta.

*¿QUÉ TE SEDUJO SER NUESTRA CHICA DE LA SEMANA?,¿CONOCÍA ÉSTE SEGMENTO?

-Si lo conocía y obvio sigo la página, cuando me contactaron me sorprendió y me sedujo su propuesta ya que es algo nuevo para mí que nunca hice.

*¿CÓMO TIENE QUE SER EL HOMBRE QUE QUIERA CONQUISTARTE?

-Buena persona y cariñoso. Y físicamente me gustan los morochos de ojos marrones.

*¿BILLETERA MATA GALAN? , ¿O TODOS TIENEN SU CHANCE?

-No, nunca me fije ni me fijaría en eso, claro que tiene que tener algo que me llame la atención, sea físico o de personalidad.

*QUE TE GUSTARÍA CONTARLE A TUS SEGUIDORES Y NUESTROS LECTORES PARA QUE TE CONOZCAN UN POCO MÁS.

-Me encantan los animales, dato de prioridad para mí, ya que por el momento tengo seis, ja,ja.

*POR ULTIMO, TENES UN LOMAZO, COLA BIEN FIRME PARECE, ¿SOS DE ENTRENAR?

-Bueno muchas gracias. Soy de entrenar me gusta ir al gimnasio, pero también soy muy vaga.. Tengo mis épocas

Está mas que claro que así como lo dijo en la nota y luego de ver sus ardientes posteos, todos, elogien la boca, mirada y su gran retaguardia la que tiene 102 de medida.