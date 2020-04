Adabel Guerrero le respondió con altura a aquellos que la criticaron por festejar el cumpleaños de Lola, la bebé de la familia.

De forma reciente, Adabel Guerrero decidió festejar el cumpleaños de Lola, la hija que tuvo con el empresario automotriz Martín Lamela, la exesposa y sus tres herederos mayores . Así se reunieron, comieron rico y realizaron fotografías de los momentos familiares. En este contexto de aislamiento preventivo, la familia publicó algunas de las postales que desencadenaron el escándalo, críticas y comentarios negativos por el ágape realizado.

Así fue que Adabel se enojó profundamente, se tomó unos días para calmarse y hoy expresó al respecto: “Estoy un poco más calmada, porque me indignaron bastante los comentarios que recibí en el cumpleaños de mi hija, Lolita, porque sus hermano vinieron a saludarla en su cumpleaños. Quiero que sepan que es completamente legal. Una resolución del gobierno dice que los padres separados tienen derecho de llevar o traer a los hijos a la casa del otro progenitor. Me dolieron muchísimo los comentarios que recibí en la fotos del cumpleaños de Lola. Me hicieron muy mal, porque estaba en todo mi derecho. Con la exmujer de Martín habíamos decidido que los nenes iban a ver a su papá el día del cumpleaños de Lola para soplar juntos las velitas, ya que no se veían desde que arrancó la cuarentena”.

De esta manera, Adabal volvió a la calma, dio las razones de su ira y espero que los seguidores no atenten contra sus posteos con comentarios negativos.