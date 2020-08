Adabel Guerrero enfrentó a Moria Casán tras ser criticada por su cuerpo; “machista, poco femenino y desagradable su comentario”.

Adabel Guerrero no se quedó callada frente a los dichos de Moria Casán sobre su cuerpo y salió a enfrentarla con duras críticas.

Luego del cruce entre ambas, ahora la reconciliación parece una posibilidad muy lejana.

Después de la última presentación en el Cantando 2020, la participante expresó: “A Moria nunca la convenzo con nada, creo que la próxima vez le voy a decir que no le convence mi persona, yo creo que hay algo personal ahí, se lo tendré que preguntar”.

Y agregó: “Me parece que lejos de pelearme, le voy a chupar un poco las medias, aunque me molesta la gente chupamedias, no chupé nada para nada pero quizás le tenga que chupar el palo a Moria.

A mí me parece que le quedó complejo con la bastonera, o capaz que pasa que está tan grande que necesita el bastón”, expresó después de su performance”.

Moria, fiel a su lengua filosa, le contestó: “A esta señorita, que es en realidad una veterana, antes que su último novio la hiciera nueva, no la conocía. Le hicieron la cara, los dientes… no sé.

Ella dice que va a empezar a chuparme las medias… que me chupe el palo, el bastón… aunque con esos dientes postizos que tiene no va a poder chupar nada”.

Más tarde, en una charla con José María Listorti, Adabel volvió a la carga: “Súper machista el comentario. Poco femenino y bastante desagradable que una mujer se dirija así hacia otra mujer. No sé si voy a hablar con ella en la pista. Capaz lo haga de forma personal. Me parece que estás no son cosas que se toquen en la pista”.

Y concluyó: “Siempre está diciendo cosas que no me gusta que diga. No me gusta que se metan con mi cuerpo. Cuando me operé las tetas fue hace 15 años atrás. Las tetas ya las tengo por la cintura de amamantar hace dos años y medio. Es un tema que me rompe bastante las pelotas que me siga jodiendo con eso”.