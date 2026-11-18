Tal parece que a toda señal de unidad en el peronismo bonaerense la sucede una señal aun más contundente de que todo está bastante roto. Esta tarde y noche, el Teatro Otamendi, de San Fernando, sirvió como escenario de esa fragmentación: Sergio Massa aglutinó allí, para celebrar el Día de la Militancia, a casi todas las tribus del peronismo bonaerense. Excepto a una: la que responde al gobernador Axel Kicillof, quien no fue invitado.

En efecto, desde la Gobernación provincial afirman que ni el mandatario ni ningún dirigente de su agrupación, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), recibieron la invitación al acto de San Fernando, distrito que gobierna el massista Juan Andreotti. La convocatoria corrió por cuenta del Frente Renovador y el Peronismo Federal.

Consultado por la prensa, Massa se refirió al tema, sin precisiones. “Lo importante es que entendamos que, más allá de uno u otro, tenemos que juntarnos todos, porque tenemos el desafío de construir, no solamente con el peronismo, sino con todos los argentinos”.

El líder del Frente Renovador se rehusó a anunciar su lanzamiento como precandidato presidencial. “Yo soy un militante político; es más, no tengo cargo público. Vine a acompañar porque tengo la responsabilidad de liderar una corriente política”, dijo.

Massa fue con su esposa, la senadora provincial Malena Galmarini. También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, una de las espadas del massismo en la Legislatura, y el titular del bloque justicialista, Facundo Tignanelli, de La Cámpora; también las diputadas provinciales Mayra Mendoza, ex intendenta de Quilmes, y Sofía Vannelli.

Otros referentes massistas que asistieron al acto son el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y la diputada nacional Cecilia Moreau.

Miguel Pichetto, Leandro Santoro, Matías Lammens, Juan Manuel Olmos, Sabrina Selva, Gerardo Zamora, Sergio Uñac, Natalia de la Sota, Pedro Pesatti, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Marina Salzmann y Omar Plaini también acudieron a la cita.

Además, estuvo presente la actual jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, así como los alcaldes de Ezeiza, Gastón Granados; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Pilar, Federico Achával; de Chascomús, Javier Gastón, y de Monte Hermoso, Hernán Arranz, entre otros. Y, por supuesto, Andreotti, el anfitrión.

“Hace tiempo que no hablo con Axel”

De esta manera, tres de los cuatro sectores principales del peronismo bonaerense estuvieron representados, ya que a los partidarios de Massa se les unieron cristinistas como Tignanelli y Mendoza y miembros de la Liga de Intendentes, que juega como “cuarta pata”. También asistió, incluso, el intendente vecinalista de Saavedra, Matías Nebot, que reconoce una afinidad con Massa.

Estas presencias ponen aun más de relieve, por contraste, la de Kicillof y los suyos.



Juan Andreotti

“Es importante que se pueda reunir la militancia a debatir, a escuchar”, dijo Mendoza. Consultada sobre la ausencia de Kicillof, explicó: “No tengo idea, porque no soy parte de la organización”.

“Hace tiempo que no hablo con Axel, desde que era intendenta”, puntualizó la diputada. “Mi pedido insistente tenía que ver con las obras hidráulicas en los arroyos San Francisco y Las Piedras. Y bueno, todavía estoy esperando una respuesta. Logramos sacar una ley, pero lo hicimos todo desde la Legislatura. Estoy esperando que haya presupuesto para esa cuenca y que comiencen las obras, porque viven más de un millón y medio de habitantes en la cuenca de estos arroyos. No es solamente Quilmes: es Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela. Necesitamos esas obras y ese era mi contacto con el gobernador. Pero bueno, no tenía respuesta”.

Ante una consulta de La Tecla, Mendoza, que forma parte de la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, anticipó que la semana próxima transmitirán los planteos de algunos intendentes para que se incluya una mayor previsión de fondos para los municipios. Y respecto de la polémica por el proyecto de regulación de las apuestas en línea, destacó: “Uno los autores de esta ley es el diputado Facundo Tignanelli, que ha contestado pormenorizadamente” a los planteos del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, por ese tema.

“Creo que, como siempre se dice, si hay voluntad política las cosas pueden salir”, definió Mendoza.



Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza

La quilmeña dijo además que hoy se comunicó con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para saludarla por el Día de la Militancia y que ella le transmitió su preocupación por las mdificaciones en la Ley de Discapacidad. “Los temas de Cristina tienen que ver con eso: con la agenda de la gente. Está más allá de lo que quieren hacer con las PASO, que creo que tiene que ver con la situación vulnerable del gobierno respecto del apoyo o la legitimidad, como consecuencia de las políticas que aplican”, expresó.

Por su parte, Mariel Fernández dijo: “Siempre es lindo encontrarnos compañeros y compañeras peronistas, más allá de los espacios a los que pertenecemos”.

Consultada por La Tecla sobre la no invitación a Kicillof, la alcaldesa de Moreno manifestó: “Eso lo tendrá que decir Sergio Massa; entiendo que se invitó a todos, después cada uno elige. Con los intendentes de la Liga, tratamos de estar en todos los actos adonde el peronismo nos invita, porque, justamente, creo que tenemos que hacer acciones y favorecer la unidad del espacio, si queremos sacar a nuestro país de la situación terrible que está transitando”.



Mariel Fernández

Por su parte, el diputado nacional Sebastián Galmarini llamó a ampliar el peronismo para “ganarle a Milei el año que viene”.

“Me parece que lo que tenemos es que convocarnos primero a unificar el peronismo, a charlar con sectores que veníamos distantes, con matices, con algunas diferencias. Y en todo caso creemos que tenemos que ampliar, que tenemos que seguir siendo convocantes a actores políticos, a dirigentes, pero también a sectores de la actividad económica, de la actividad social, cultural”, dijo Galmarini.

Luego del encuentro, Andreotti dijo: “Fue un momento para encontrarnos, para compartir, para reflexionar. Era importante encontrarnos, y más en momentos en que lo que se rompió en la Argentina es un sistema de valores. Hoy nos gobiernan con mucho resentimiento, con sentimiento de venganza, con crueldad. Y creo que es en tiempos difíciles cuando más se tiene que tener la grandeza y la humildad para poder construir una amplia mayoría que nos contenga a todos, a través de un conjunto de valores que son transversales para la gran mayoría de nuestra sociedad”.

“Hay que bajar un poco los egos”

Por su parte, Malena Galmarini dijo: “Este Día de la Militancia nos encuentra disputando, discutiendo y poniéndonos de acuerdo, como hacemos siempre. A algunos no les gusta que nos peleemos; el peronismo siempre fue así. Siempre fue idas y vueltas: nos llevamos bien, nos llevamos mal, y cuando llega el momento indicado nos alineamos todos para gobernar, porque creemos en un modelo absolutamente distinto del que está gobernando hoy”.

Respecto de la ausencia de Kicillof y el MDF, manifestó: “No sé qué pasó, porque yo no invito ni hago chequeo de nadie. En el peronismo uno invita a todo el mundo: el que tiene ganas de venir viene, el que no tiene ganas de venir puede no venir, y eso no es un punto y aparte. No se quebró la relación ni nada. Me parece que se perdió un lindo acto”.

“Hay que desdramatizar un poco de todos lados. Drama no es si te invitan a un acto: drama es no poder comer, es no tener los remedios para tus pibes, es estar endeudado hasta la manija, es que te rajen del laburo”, consideró Galmarini. “Me parece que hay que bajar un poco los egos de todos lados: todos, todas y todes. Bajar un poco los egos y entender que el problema no es si te invitaron o no te invitaron, el problema es cómo nos juntamos para resolver esos quilombos, que son quilombos serios y en serio, del pueblo, de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina”.