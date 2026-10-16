Acordaron un aumento salarial para los trabajadores municipales

Los trabajadores municipales recibirán un incremento salarial del 2,3% en octubre y del 2,5% en noviembre, de acuerdo con lo pactado entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y las autoridades del Ejecutivo comunal.

El acuerdo se alcanzó esta mañana, durante una reunión entre la cúpula sindical y representantes del Gobierno municipal, en el marco de las negociaciones para avanzar en una recomposición de los salarios del sector.

Acordaron un aumento salarial para los trabajadores municipales

FUENTE: SEMANARIO REFLEJOS

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