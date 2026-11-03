Accidente entre camión y camioneta en el cruce de las rutas 33 y 60

El siniestro ocurrió durante la mañana de este martes en el sector conocido como «Las 5 Hermanas». Bomberos trabajan en el lugar.

Un siniestro vial que involucró a un camión y una camioneta Amarok se registró durante la mañana de este martes en el cruce de las rutas nacional 33 y provincial 60, en el sector conocido como «Las 5 Hermanas».

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se habría producido el accidente ni sobre la posible existencia de personas heridas.

En el lugar trabajan bomberos de Guaminí, personal policial mientras se aguarda información oficial que permita conocer más detalles sobre lo ocurrido.

FUENTE: DIARIO DE RIVERA