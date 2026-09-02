Accidente en Ruta 33: tres integrantes del Ejército fueron trasladados al Hospital de Tornquist

Ocurrió a la altura del kilométrico 43.

Un accidente de tránsito se produjo en la mañana de este miércoles 2 de septiembre sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 43, donde se vieron involucrados dos camiones y una camioneta perteneciente al Ejército Argentino.

El hecho fue informado alrededor de las 7.25 horas y, de acuerdo con los primeros datos, se produjo una colisión frontal entre un camión Scania con batea y una pick up del Ejército Argentino.

El camión Scania, patente AD033LX, con batea dominio AE183LP, era conducido por Jorge Ignacio Ramírez, de 37 años, quien circulaba en sentido Bahía Blanca–Tornquist.

En sentido contrario, desde Tornquist hacia Bahía Blanca, circulaba la pick up del Ejército Argentino, patente NVF P63, móvil EANVF063, conducida por el sargento primero Osvaldo González.

En el vehículo oficial viajaban además el teniente coronel Jorge Alberto Wahnish, de 50 años, y el cabo primero Marco Villanueva. Los tres pertenecen al Regimiento de Caballería de Tanques 13 de General Pico, La Pampa.

Los ocupantes de la camioneta fueron trasladados conscientes al Hospital Municipal de Tornquist, donde fueron asistidos por las lesiones sufridas. De acuerdo con la información suministrada, ninguno presentaría riesgo de vida.

Según se estableció posteriormente, antes de la colisión el vehículo oficial habría rozado un camión Volvo, patente AB100TS, conducido por Fernando Sebastián Quintana, de 48 años, perteneciente a la empresa Eco Ambiental de Bahía Blanca, que también circulaba en dirección hacia Tornquist.

Al momento del accidente, la ruta se encontraba húmeda y se registraba presencia de granizo, condiciones que serán consideradas dentro de las actuaciones destinadas a establecer cómo se produjo el siniestro.

Se solicitó la intervención de Policía Científica de Bahía Blanca para realizar las correspondientes pericias.

La Ruta Nacional 33 se encuentra liberada, aunque se recomienda circular con suma precaución debido a que el tránsito permanece lento en el sector.

FUENTE:NOTICIAS DE TORNQUIST