Abuso en Dufuar: pericia confirma lesiones y la víctima declarará en Cámara Gesell

(Por Ciudad Noticias); El supuesto caso de abuso sexual infantil (ASI) que conmovió a la localidad con poco más de 270 habitantes, dejará esta semana antes del receso judicial algunas novedades en tormo al esclarecimiento del suceso que tiene como característica que la presunta víctima y victimarios son menores de edad.

Ciudad Noticias (CN) había informado en otras oportunidades acerca de la dificultad de avanzar penalmente porque los involucrados son menores, sin embargo es un derecho de la víctima y obligación de la Justicia bahiense de concretar la cámara Gesell para determinar posibles secuelas y abordaje interdisciplinario para el adolescente que habría sido abusado por tres conocidos de su misma edad en Dufaur el pasado mes de noviembre.

El exdelegado municipal del pueblo y papá de uno de los sindicados por el chico, en una explicación púbica en su perfil de la red social Facebook ( al que a partir de este momento debido a la profundización de las pesquisas) este medio reservará la identidad en protección de los derechos de NNyA , informó que desde CN y la ZERO se buscaba un rédito político, y que la los menores habían sido sobreseídos, cuando en realidad esa figura no tiene encuadra legal para los mismos por no tenar la mayoría de edad. También , describió el devenir de los estudios de laboratorio y otros trámites de rigor que debieron afrontar, con un desgastante andar para el exdelegado corvattista que tuvo que visitar comisaría, sede de la fiscalía y juzgados.

Similar acción imitó la madre de otro de los mencionados por la víctima e integrante de la Policía Bonaerense – la que en resumidas cuentas- dijo lo mismo que el exdelegado, pero atacó a las docentes del colegio del pueblo por “prejuzgar” y al comunicador Pablo Daniel Peralta, dando manotazos con la “causa que no fue” y por el cual, el exdirector de este portal jamás fue convocado para una declaración de imputado, por lo que no pisó fiscalías, juzgados o comisarías como le ha tocado lamentablemente a esos padres.

Lo cierto es que fuentes tribunalicias han confirmado a CN que la revisación al niño arrojó vestigios compatibles con una agresión sexual, y que además se hará la cámara Gesell, por lo que el fiscal resolvió apelar la causa para que se avance en la producción de las pruebas que requerirá el papá de la víctima a través de un reconocido abogado penalista de Bahía Blanca, que tendrá en la vereda opuesta a su archiconocido Diego Marezzi, ejecutor de la “causa que no fue” y que representa al exdelegado.

Las mismas fuentes señalaron que llamó la atención que un asunto de extrema gravedad haya sido pasado al archivo por parte del Ministerio Público cuando el juzgado competente no estaba al tanto al respecto: de todas maneras el letrado del papá, recurrió también para oponerse al archivo.

Por lo cual, resta un largo camino para dilucidar lo sucedido pero ante todo para que el nene pueda contar ante los peritos que lo escucharán en la cámara Gesell y así saber los traumas posibles, el abordaje y contención que tendrá que darse al mismo, sus padres y los menores que lo habrían abusado.