Abuso en Dufaur: “Gauna miente cuando dice que hubo sobreseimiento, los menores son inimputable y la denuncia sigue en plena investigación”

(Por Ciudad Noticias): Así lo aseguró ésta mañana en su programa “Punto de Referencia” el periodista Pablo Peralta quien le dedico su editorial al ex delegado de Dufaur Leandro Gauna ya que éste durante el fin de semana, escribió un descargo que carece de contenido y que además, se refirió precisamente al comunicador de la radio líder de Saavedra.

“En todo caso de abuso sexual, cuando hay una denuncia por abuso sexual, si la víctima es menor de edad el procedimiento adecuado es recibir la declaración testimonial mediante el sistema de (CÁMARA GESELL) que es lo que prescribe el código penal en la provincia de Buenos Aires, y en el fuero nacional se hace de la misma manera”, comenzó relatando Peralta en su editorial desde lo técnico en el marco penal.

Además agregó en otro tramo de su columna; “Después hay que evaluar previamente por un especialista si ese menor está en condiciones de prestar declaración testimonial en el momento que se le va a tomar sino hay que esperar mediante tratamiento psicológico a que esté en condiciones.

Después de eso, de acuerdo a ese testimonio y el resto de la prueba que va acompañando, recordemos que es un hecho delictivo que se comete generalmente en un ámbito de extrema privacidad, se tiene en cuenta el dictamen pericial en lo que respecta a que diga que no está fabulando o que no está mintiendo en el relato y en base a eso bueno, avanza la causa con la imputación, o sea, hacia los imputados que se los ha sindicado.

Para que haya un sobreseimiento en este tipo de casos, debe estar muy claro de que el hecho no existió, o que los imputados no lo cometieron. ¿Por qué?, porque después no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho delictivo a una persona por un principio constitucional, entonces bueno, la justicia debe estar muy segura cuando dicta un sobreseimiento, no solo por tema de abuso sino que por cualquier hecho delictivo que se impute tiene que estar muy claro que la persona no cometió ningún hecho o que el hecho no existió, o bueno, puede ser que la acción se haya prescripto por el paso del tiempo u otros motivos también, pero no puede ser dictado el sobreseimiento si es que hay elementos para continuar. En caso que la víctima no esté constituido como particular damnificado en el caso o como querellante en el sistema nacional, en la provincia de buenos aires hay una notificación por parte del órgano que dicta el sobreseimiento o de la fiscalía, donde se le notifica lo que se dictó y obviamente se puede pedir si está constituido como particular damnificado, lo puede apelar y en caso de que si un archivo dispuesto por la fiscalía, o una desestimación de la denuncia, se puede solicitar la revisión ante el fiscal general. Este sería el procedimiento marco, base, que tiene derecho la víctima. Obviamente, hasta notificado por la ley de víctimas”, afirmó Peralta en LA ZERO FM.

Sin embargo mientras la audiencia llegaba a 219 oyentes vía online y un gran encendido en los receptores de la comunidad durante la mañana del lunes, el director de la FM de mayor llegada en el ámbito local, comenzó a disparar con municiones gruesas contra el militante “K”.

“Ahora paso al plan de víctima de Leandro Gauna, ex delegado del corvattismo, que se expresó en las redes y cabe detenerse detalle por detalle.

Gauna, con letra que recibe por parte del abogado del diablo Diego Marezi, no puede bajo ningún punto de vista hablar de sobreseimiento porque ese término no encaja, no encuadra en los menores víctimas y victimarios, o sea, la víctima y los agresores, porque reitero, son todos menores y no encaja. Tienen 15, y dos de 14 los acusados y 13 el damnificado, por lo tanto no hay ningún sobreseimiento y es improcedente lo que el militante ultra K Leandro Gauna dice y con quien se asesoró, causa cerrada mucho menos, porque si bien hasta los 15 años son inimputables, la causa se investiga para determinar el grado de responsabilidad, o para establecer los traumas que a futuro puede tener la víctima y lo tienen que contener, tanto a la víctima, y la ley juvenil también habla de los agresores, que es contenerlos con psicólogos, tratamientos, hasta los agresores lo pueden institucionalizar si es que los padres no muestran comportamientos, conductas y no se preocupan que el chico haga tratamiento. Estamos hablando en este caso de los agresores.

Bueno, entonces nunca van a ser sobreseídos como dijo Gauna que lo fueron, porque precisamente son menores, son inimputables, así mismo, supongamos, fuesen punibles, la fiscal cierra la causa, la víctima con su abogado puede apelar al fiscal general.

En conclusión para que nuestra audiencia entienda, es que los tres denunciados son inimputables y además, en caso de que se abra una investigación, la victima debe si o si declarar en Cámara Gesell.

A la víctima, nadie pero nadie, puede quitarle el derecho a escucharla y puede declarar en los órganos judiciales que son las fiscalías, en este caso, ante el fiscal.

El joven de 13 años tiene que prestar declaración en una Cámara Gesell porque debe determinarse si existió el delito. La fiscalía como ministerio público, debe investigar el delito más allá que los tres denunciados sean inimputables por sus edades con el juzgado del menor o de familia.

A la víctima no se le puede decir, bueno no pasa nada, ándate a tu casa…no, no, a la víctima la tienen que escuchar, cuando esté en condiciones, cuando los peritos o psicólogos determinen si el chico que fue abusado esté en condiciones de declarar.

Ahora Gauna, escúchame, y vos también Marezi, porque sé que lo están haciendo.

Vos decís que fuiste al juzgado de garantías, que declararon los menores, que terminó la audiencia, bueno, para que usted vea y sepa, lo que está investigando la justicia de Bahía Blanca, usted sí tuvo que pisar sede judicial por ser el padre de un menor, sindicado por otro menor que lo violó. ¿Está?…que lo abusó.

Usted Leandro Gauna, sí tuvo que pisar sede judicial y sede policial por ser el padre de un supuesto agresor de una víctima de abuso sexual. Usted mismo Gauna, reconoce que se realizaron estudios, extracción de sangre, que tuvieron que declarar varias veces, bueno, ese es señor Gauna, el derrotero, el camino, el andar, el trajinar que tienen los sospechosos de algún delito, o padre, tutores de un menor en conflicto con la ley. Usted sabe entonces lo que es pisar la sede judicial y sede policial.

Y le respondo porque se tomó el atrevimiento de decir que quien habla en este programa, no tiene moral para esto y para aquello. Usted habla de una caratula y me la puso en mayúscula y le recuerdo que nunca existió en estos tres años y no va existir porque jamás hubo delito, jamás se me cito para nada, jamás se me convocó para ningún trámite, entonces usted mejor que nadie, sabe lo que es la diferencia, de pisar una sede fiscal, judicial y una sede policial por este delito que usted cuestiona.

Yo sí tengo moral, yo si tengo conocimiento, y soy una persona que me capacito y me informo. Entonces usted, deliberadamente no puede decir “sobreseídos”, está meando fuera del tarro porque los menores de 15 años, no son sobreseídos porque son inimputables. Que no quita que el ministerio público y la justicia investiguen lo ocurrido para después tomar, no medidas restrictivas de la privación de la libertad, sino para contener a la presunta victima con un equipo de interdisciplinario y para también trabajar con los posibles menores que hayan cometido lo que aquí estamos hablando, es decir, un abuso”, especificó Pablo Peralta en (Punto de Referencia) donde en el final, remató: