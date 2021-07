Abran paso: Jimena Barón dio otra muestra de su espectacular figura

Jimena Barón volvió recargada a las redes sociales luego de haber permanecido ausente de ellas por varios meses, justo después de algunas situaciones polémicas en las que se vio envuelta. Todo eso parece haber quedado atrás y hoy vive un presente más que positivo, no solamente por lo que se ve en sus plataformas web sino también por su regreso a la televisión. En el día de ayer, la artista demostró que su personalidad no cambió en lo absoluto, después de responder consultas de sus seguidores. Aunque hubo algunas que no le gustaron del todo.

Jimena y una despampanante imagen para sus seguidores.

Un ejemplo de ello fue la pregunta que le hizo un seguidor que quiso saber si la jurado de “La Academia” se había realizado alguna cirugía en su zona abdominal, a lo que ella respondió: “¡¿Qué?! Entreno de lunes a sábados”. Como para ratificar lo que dijo en esa publicación, hoy, subió una nueva imagen a sus historias de Instagram para mostrar cómo dan resultado sus rutinas y por qué recibe tantos halagos.

No lo descarta

Fueron muchas las preguntas que le llegaron por parte de sus admiradores y fiel a su estilo, Jimena eligió las más picantes y las respondió sin ningún tipo de inconvenientes. Por ejemplo, alguien indagó, directamente, si consideró alguna vez la posibilidad de estar en pareja o no con una mujer y su respuesta fue tan corta como contundente: “Si me gustara ¡por supuesto! No me pasó por ahora”.

La artista no descarta una relación con una mujer.

También hubo consultas sobre el estado civil de Barón, quien admitió no estar con nadie en la actualidad. También cuestionaron si piensa en casarse en un futuro, algo que por el momento no ha considerado. En cuanto a su vida profesional hubo un pequeño guiño a sus fanáticos que quieren saber sus próximos pasos. Esto quedó en evidencia, cuando le preguntaron si volvería a actuar para algún proyecto televisivo y ella puso misterio con su respuesta: “Tal vez, prontito, pueda contarles”.