Abogado “K” y marido de la concejal Rivas, busca censurar a (CN) por difundir un hecho de Bullying.

(Por Ciudad Noticias): Luego que éste diario online y otros medios del distrito y la región informaran sobre un repudiable caso de Bullying en la escuela La Salle de Pigüé, el abogado “K” Juan Ignacio Furch, pidió una medida cautelar para que éste sitio levante todo lo que fue de público conocimiento.

Pese a esa solicitud, el letrado de (CN) Ciudad Noticias, se presentará en el juzgado donde tramita la demanda y apelará a lo que es un claro atentado contra la libertad de expresión.

Según se describe en la notificación, para Furch, el derecho del niño, niña, está por encima de la libertad de expresión, cosa que es verdad, ahora bien, lo expuesto ante el juzgado es totalmente arbitrario ya que en el video, los rostros de la víctima y victimarios fueron pixeleado, no se dieron nombres ni apellidos y tampoco iniciales; es decir, al no existir algo que permita identificar la identidad de todos los actores del lamentable episodio, la libertad de expresión, pasa a estar por encima de lo que el abogado pigüense quiere instalar y así censurar al único medio critico de todo el distrito.

En las próximas horas el abogado de éste sitio apelará el pedido de Furch y el mismo será denunciado por atentar contra la -libertad de expresión- ya que durante el gobierno al que perteneció, de Hugo Corvatta, en dos oportunidades, FOPEA, encargado de monitorear éste tipo de intimidaciones, salió a repudiar el perseguimiento del Frente de Todos contra el diario online y la emisora LA ZERO.

Juan Ignacio Furch, se sumó a la opereta para defender su espacio político al igual que lo hiciera el “Abogado del Diablo” Diego Marezi en la “causa que no fue” y que la justicia terminó fallando a favor del ex director de éste Ciudad Noticias ya que no hubo una sola prueba de todo lo que se lo acusaba. En definitiva, aquella y ahora ésta, siguen siendo movidas orquestadas por distintos personajes oscuros, pero del mismo espacio político.

Por ésta razón, desde éste diario, lo solicitado por Furch en el juzgado, no será acatado y el video como la información, seguirán alojados en el sitio.