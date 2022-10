Abel Pintos invitó a más de mil estudiantes con discapacidad visual a su concierto en La Plata

El próximo 10 de diciembre Abel Pintos se presentará en el Estadio Único de la ciudad de La Plata y desde la productora del artista, Plan Divino, llevaron adelante una iniciativa solidaria: más de 1500 estudiantes con discapacidad visual fueron invitados a disfrutar del concierto. Así lo confirmaron desde el equipo del cantante en un zoom que hicieron con autoridades del colegio especial de la ciudad. «Tenemos un compromiso importante con la respobnsabilidad social y este año pensamos la idea es poder invitar a los chicos a los cuales educan a participar del concierto el 10 de diciembre en el Estadio Único de La Plata«. Para sorpresa de profesores y alumnos, Abel se conectó a la reunión virtual y se mostró muy entusiasmado por esta idea. «Muchas gracias a todos los que están siendo parte de la iniciativa. Todos en Plan Divino entendemos que es una propuesta compleja y sensible. En primer lugar quiero darles las gracias porque hace falta la buena voluntad y la predisposición de todos ustedes que son en definitiva los que van a cuidar y a acompañar a los chicos a los que estamos invitando», dijo el artista. «Acá se trata de crear un espacio para regalar una oportunidad de vivir una experiencia significativa como lo es llegar a un estadio y ser parte de un público. Porque acá lo más importante que queremos compartir es el espíritu del público que me acompaña. Siempre digo que cuando muchas personas son felices en el mismo lugar algo tiene que suceder sí o sí, porque es mucha energía junta apuntando hacia el mismo lugar y canalizándola de la misma manera«, expresó el intérprete. El cantante se despidió destacando la importancia del evento y de que los maestros acompañen a los alumnos en la experiencia. «Esta reunión es muy importante porque podemos estar de cara a ustedes que van a cumplir un rol fundamental que es brindarles el apoyo y la compañía para que estos chicos disfruten de la experiencia. Esto tiene que ver con Plan Divino, con la productora que está llevando adelante este evento, que somos nosotros mismos también», señaló. «Sería divino para nosotros poder compartir esto con todos los chicos y con todos ustedes. Les mando un abrazo fuerte y que tengfan un lindo día», añadió. Pero además, la aparición de Abel Pintos no fue la única sorpresa que tuvieron los protagonistas. También se hizo presente el cantante Jairo, quien celebró la invitación de Plan Divino. «Es una alegría muy grande la que sentimos todos. Yo creo que solamente a través de una persona como Abel se puede canalizar. Y es tan bueno que él lo sienta así como lo dijo recién, con sus palabras tan sencillas y sentidas, es algo extraordinario«, expresó. «Esta vez se han juntado espíritus y corazones para hacer a esto y llevarlo a cabo. Ojalá que sea un éxito muy grande y que salga todo muy bien. Yo solamente quería adherir a todo lo que están haciendo. Les mando un abrazo grande a todos», cerró el intérprete. Por último, desde el staff de Plan Divino reafirmaron su compromiso para ocuparse de las cuestiones logísticas. «Manos a la obra a trabajar para la coordinación y la llegada de toda la parte logística que nosotros estamos dispuestos a ayudar para que esto suceda y que esto sea una experiencia única», destacaron. FUENTE: LA TECLA