ABANDONO Y MILAGRO EN PIGÜÉ: UN JOVEN EMBESTIDO POR DOS AUTOS, ABANDONADO POR EL SEGURO Y RESCATADO POR CÁRITAS

(Por Ciudad Noticias): Un violento e insólito siniestro vial en la esquina de Mitre y Sarmiento dejó a un humilde trabajador incapacitado, desatando un espiral de desamparo que culminó en su desalojo e indigencia. Frente a la desidia e insensibilidad de «El Progreso Seguros», la intervención salvadora de los voluntarios de Cáritas logró rescatarlo de pernoctar a la intemperie, primero en el parque y despues bajo un puente.

El 8 de mayo de 2026, a las 13:00 horas, la habitual calma de Pigüé, en el Partido de Saavedra, saltó por los aires. En la concurrida intersección de Avenida Bartolomé Mitre al 400 y Sarmiento, se produjo un violento siniestro vial en cadena que involucró a dos automóviles y a un humilde albañil cuya vida quedó trágicamente fracturada sobre el asfalto.

La víctima, Matías Ezequiel Vidal, huérfano de padre y madre —Héctor Manuel Vidal y Marta Azucena Luna, ambos fallecidos—), transitaba en su único medio de movilidad y herramienta indispensable de trabajo: una bicicleta playera.

En circunstancias que la Justicia investiga bajo la carátula de Lesiones culposas (Art. 94 del Código Penal), la bicicleta de Vidal fue embestida en un siniestro donde intervinieron dos rodados de mayor porte:

Un Chevrolet Meriva GL 1.8 color gris oscuro, al mando de Graciela Esther Bustos, de 66 años y un Chevrolet Corsa Classic 4p sup 1.6N color gris oscuro conducido por Silvina Andrea Stoessel, de 44 años. Vidal fue evacuado de urgencia hacia el nosocomio municipal, donde se le diagnosticó Contusión de columna lumbo-sacra.

El Calvario Posterior: Desalojo, Indigencia y la Desidia de «El Progreso Seguros»

Las planillas policiales y judiciales cerraron el informe técnico catalogando el hecho bajo la gélida categoría de «lesiones de carácter leve». Sin embargo, para un trabajador informal cuya subsistencia depende en un ciento por ciento del esfuerzo físico y del pedaleo diario, una contusión en la columna lumbo-sacra representó una condena de inhabilitación laboral muy alta. Lo que para la burocracia judicial fue un daño menor, para Matías Vidal significó la destrucción instantánea de su economía.

Imposibilitado de erguirse, cargar peso o subirse a su bicicleta, el joven albañil vio interrumpido de golpe el flujo de sus ingresos diarios. Fue en ese punto de extrema indefensión cuando comenzó el accionar más despiadado del sistema: la compañía aseguradora involucrada en el siniestro, «El Progreso», le dió la espalda por completo. En lugar de activar una cobertura médica integral, asumir los gastos farmacológicos o brindar una indemnización de emergencia para garantizar la subsistencia del damnificado, la firma optó por la dilación y el ninguneo.

Sin un solo peso para cubrir el alquiler de la modesta vivienda que ocupaba fue ejecutado socialmente con un desalojo fulminante. En cuestión de semanas, el joven embestido en la vía pública pasó de la dignidad del trabajo diario al abismo de la extrema vulnerabilidad. se tuvo que ir a vivir primero al parque municipal y despues abajo del puente del canal derivador.

Luz en la Oscuridad: El Rescate Humano y Solidario de Cáritas

Cuando la indiferencia corporativa y el abandono estatal amenazaban con sepultar la vida de Matías Vidal en el olvido de la calle, la verdadera reserva moral de la comunidad se movilizó. Voluntarios de Cáritas descubrieron al joven tiritando de frío y sumido en la indigencia, durmiendo entre la intemperie del parque y la sombra del puente municipal de Pigüé.

Al conocer la identidad del muchacho y reconstruir el calvario que padecía desde la tarde del choque en Av. Mitre y Sarmiento, la institución activó un dispositivo humanitario de urgencia para arrancarlo de la deriva y restituirle la dignidad atropellada.

«Mientras las corporaciones cuentan billetes y se escudan en expedientes fríos, la verdadera caridad no pide documentos ni respuestas evasivas; extiende la mano para levantar al caído del barro y devolverle la dignidad perdida.»

Frente al desamparo de la aseguradora, Cáritas le brindó a Matías una cobertura integral y humana: Un Techo Digno y Seguro: Asignación inmediata de un refugio para sacarlo del peligro de la calle y de las inclemencias del clima.

Alerta a la Comunidad: El Peligro del Desamparo Corporativo

El drama de Matías Ezequiel Vidal enciende una potente alarma para todos los vecinos y trabajadores de Pigüé y la región. Expone con crudeza el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra cualquier ciudadano que, transitando en bicicleta o a pie, resulta embestido por vehículos de mayor tonelaje y queda a merced de corporaciones como «El Progreso», cuya falta de respuesta e insensibilidad humana pueden empujar a una víctima, en cuestión de días, de la invalidez física al desalojo y la indigencia.

Este caso marca una divisoria de aguas moral: de un lado, la frialdad mercantil de una aseguradora que desconoció la tragedia de un trabajador; del otro, la solidaridad activa de Cáritas, que demostró que el tejido humano de la comunidad es el único salvavidas real cuando el sistema corporativo decide abandonar a los más débiles.