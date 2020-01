AADET difundió el listado de los espectáculos de Mar del Plata y Carlos Paz elegidos por el público en el inicio de la temporada 2020

El unipersonal de Mauricio Dayub, ganador del Premio Ace de Oro de 2019, se presenta en el teatro Bristol, y con cuatro funciones se ubica en el quinto puesto dentro del podio de las más vistas. “Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo”, asegura el actor sobre su obra.