«A veces no quiero ni estar» el preocupante mensaje de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz no está pasando por un buen momento y lo hizo público en sus redes sociales. El cantante español reconoció estar transitando un cuadro que afecta a su salud mental y que, en ocasiones, le saca hasta las ganas de existir. «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano» escribió en su cuenta oficial de Twitter, alarmando a sus seguidores. A su vez, advirtió que se encontraba en tratamiento para mejorar «estoy trabajando para que se me pase». Pese a su difícil situación, al parecer el artista no cancelará los shows: «Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer» manifestó. Sin embargo, la oración más alarmante llego casi al final de la publicación «a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil» reveló y brindó un mensaje de apoyo y empatía a quienes están pasando por circunstancias similares: «Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual.