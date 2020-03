A UN MES DE LA MUERTE DE BONADÍO, LIBERARON A JULIO DE VIDO. REPUDIO DE LOS FAMILIARES DE ONCE

A un mes de la muerte de Bonadio, liberaron a Julio De Vido y a Roberto Baratta. Repudio de los familiares de Once.

A un mes de la muerte del juez Claudio Bonadío, la justicia ordenó la liberación del ex Ministro de Planificación, Julio De Vido y de su secretario Roberto Baratta. Ambos cumplían prisión domiciliaria.

Cristina no tardó en tuiter y mencionar los dichos de Carlos Pagni para vincular la cuestión. Más aún, los llamativos comentarios del periodista de La Nación provocaron la denuncia penal contra el juez Julián Ercolini, el próximo objetivo de Cristina.

Cristina.

Cristina Kirchner ✔@CFKArgentina Un conocido periodista acaba de “informarnos” (claro que cuatro años después) que en el año 2016 el diario La Nación estuvo a punto de dedicar una tapa de domingo a los jueces de Comodoro Py que no habían “perseguido” a funcionarios de nuestros gobiernos. 14,1 mil Información y privacidad de Twitter Ads 6.884 personas están hablando de esto

Mientras tanto, los familiares de Once repudieron lo sucedido con un durísimo comunicado.

Ante la libertad concedida a Julio De VIdo en una causa que no guarda ningun vínculo procesal con la Tr agedia de Once queremos señalar lo siguiente:

1- por la masacre de febrero de 2012 pesa sobre el ex ministro una condena de 5 años y 8 meses por administracion fraudulenta de bienes del Estado

2- que por dicho fallo nunca estuvo detenido

3- que a casi 18 meses de lo decidido por el TOF 4, la Cámara Federal de Casación Penal sigue sin expedirse

4- Que de haberse expedido y ratificado o ampliado la decisión de 2018, el ex ministro hoy estaría preso, al igual que Jaime, Schiavi, Cirigliano y otros.

5- Que resulta imperioso que Casación resuelva esta situación determinando la responsabilidad del ex funcionario en la muerte de 52 inocentes

6- En ese momento podremos decir que De Vido es un político preso, que esta tras las rejas tras un juicio indubitable . Entonces ya no habrá debate sobre la situación legal de alguien que nos generó un daño irreparable.

FAMILIARES DE MUERTOS Y HERIDOS POR LA TRAGEDIA DE ONCE. JU5T1CIA

FUENTE; PERIODISMO Y PUNTO