A un año de la muerte de Natacha Jaitt, su fallecimiento presenta más dudas que certezas.

Hoy se cumple un año de la muerte de la mediática Natacha Jaitt y, a pesar del paso del tiempo, su fallecimiento sigue presentando incógnitas e inconsistencias.

Mientras los investigadores aseguran que la muerte se provocó por una falla multiorgánica debido a consumo de cocaína que terminó por colapsar su corazón; la familia y, en particular su hermano Ulises Jaitt, sigue sosteniendo que la mataron.

En el transcurso de la causa, la familia presionó a la fiscalía para que avance en el análisis del Ipad de la vedette que contendría información clave para el caso, pero debido a la sofisticación del software, el dispositivo aún no pudo ser desbloqueado.

Además, se hicieron procedimientos para comprobar si la mediática había sido envenenada pero finalmente los resultados fueron negativos. Lo cierto es que después de un año la Justicia aún no detuvo ni procesó a ningún sospechoso por la muerte de Jaitt.

“Todavia no me entra en la cabeza. Siento que es una pesadilla, que en cualquier momento me voy a despertar y me van a decir que no pasó”, expresó Ulises Jaitt a TVshow.

Muchos volvieron a compartir el polémico mensaje que Natacha había publicado en su Twitter cuando se encontraba en medio de dos escándalos que la llevaron a la Justicia: uno, por su affaire con el periodista deportivo Diego Latorre, y otra porque había denunciado que dos amigos la violaron luego una fiesta.