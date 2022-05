A sus 35 años, Jimena Barón desata pasiones con su escultural silueta y un inesperado objeto

La actriz y cantante, como siempre, se gana el cariño de sus fans, ya que además de ser talentosa deja claro que tiene un gran sentido del humor.

¡La Cobra está de cumpleaños! Y como no se puede esperar menos, Jimena Barón decidió revelar, unos días antes de esta fecha especial, cómo recibe su escultural silueta estos 35 años, los que han estado cargados de amor, éxitos laborales y una que otra polémica.

Es común que la cantante y compositora argentina utilice su Instagram para enamorar aún más a muchos fanáticos con sus fotografías, en las que sobran halagos: «Bomba», «Qué diosa» o muchos emoticones que hacen énfasis en la buena onda que tiene Jimena Barón con sus casi seis millones de seguidores.

La cantante y actriz ha sido premiada con un Cóndor de Plata, un Martín Fierro, un Premio Gardel y en los MTV Europe Music Awards.

Pero, esta vez, la estrella principal no fue ni Jimena Barón ni la mascarilla facial dorada, ni tampoco su figura, sino un objeto que apareció en el baño y que llamó la atención de muchos internautas.

«And The Oscar goes to («Y el Óscar es para», por su traducción en Inglés)», escribió la actriz de «Casi Ángeles» en un carrete de Instagram, aunque, la sorpresa se la dieron sus seguidores con ciertos comentarios: «Si no hay papel, servilleta. Olvidate» y «El rollo de cocina la rompe».

Las fotografías de Barón alcanzaron los 247 mil likes y más de 1.470 comentarios.

Para ponernos en contexto, la exjurado de «ShowMatch» publicó estas sugerentes fotografías sin darse cuenta que detrás de ella había un rollo de cocina. Esto para muchos es una prueba de que en su casa no se hace uso del papel toilet. Este comentario surge por el papel que está ubicado arriba del inodoro: «Por favor, no arrojar el papel en la poceta», tal cual baño público.

Lo cierto es que este pequeño detalle solamente hizo que sus fanáticos confirmaran el buen humor que tiene la intérprete de «La Tonta», mientras que otros sacaron como conclusión que, sin duda, este era un mensaje dedicado a su hijo Momo, que por el testimonio de la actriz se podría decir que es bastante tremendo. De cualquier manera, Jimena Barón se ganó las risas de Instagram.

Según contó la influencer, su padre falleció en un accidente doméstico en el año 2014. Cada cumpleaños de él, la actriz comparte una emotiva reflexión de cómo fue su relación.

Los movidos años de Barón

Llegar a los 35 años de la manera en que ha llegado «La Cobra» es admirable, dado que su vida ha estado llena de altibajos emocionales, que no cualquiera podría como ella lo ha hecho. Uno de los más públicos es la relación que mantuvo con su expareja Daniel Osvaldo, a quien denunció por maltrato psicológico y que hoy está con Gianinna Maradona, la que por mucho tiempo fue su paño de lágrimas.

En otro capítulo también está la relación que sostuvo con su padre Jorge Guevara, quien la abandonó de muy pequeña por adicciones, pero que cuando llegó a la adolescencia decidió volver a retomar su vínculo y en diversas oportunidades le ha dedicado hermosas palabras en su memoria.