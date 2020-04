“A Sol Pérez la registran todos, y seguramente Mariana Brey no le encuentre atractivo por envidia y porque es una del montón”.

“A la chica ésta, Mariana Brey, se le re nota que no le cae nada bien Sol Pérez. Debe ser complicado que durante tanto tiempo que lleva en los medios, nunca logró el reconocimiento de la gente y Sol Pérez, la remó, y siendo tan joven, se le planta a cualquiera y no se casa con nadie. Es de esas chicas que si le tiene que decir algo a Marcelo Tinelli se lo dice, pero ésta piba Brey, olvídate, se queda muda con tal de estar figurando ahí en el piso del Bailando”, sentenció el periodista Pablo Moretti, en su programa radial Qué hay! durante la mañana de hoy.

Es que en las últimas horas, la panelista de LAM, dio una entrevista a Ulises Jaitt, en El show del espectáculo (Am 1300 La Salada), sobre si prefería que la nueva integrante del ciclo de El Trece fuera Sol o Mica Viciconte, Mariana aprovechó para dar su opinión. Y además de remarcar las virtudes de la novia de Fabián Cubero se despachó contra la ex chica del clima, a quien tiene entre ceja y ceja.

“Mica Viciconte toda la vida. Me parece más inteligente, audaz, tiene más contenido y es graciosa. Tiene un combo mucho más atractivo. No sé qué tiene Sol Pérez, no le encuentro atractivo. Más allá de que no coincido con Mica en un montón de cosas, en cómo se ha manejado, especialmente, con lo de Cubero, como personaje televisivo le puede dar al medio”, dijo Brey sin titubear.

“La otra (Sol) no sé qué tiene. Algo alguien le deben ver a Sol, yo no lo veo”, agregó luego con tono despectivo contra Pérez. Cabe recordar que esta semana la rubia y Mariana habían tenido un altercado cuando al dar un móvil para LAM, Ángel de Brito le consultó si le gustaría sumarse al panel. “¿Te bancarías ser angelita? Acá tuviste muchas guerras con las chicas y conmigo. ¿Estás mentalmente preparada? Mirá que muchas no resistieron aca”, le dijo el conductor a Sol.

Antes de que pudiera responder, Brey salió al ataque. “Yo soy memoriosa y alguna vez le tiraste bastante mierda al programa y dijiste que nunca te sentarías acá como angelita. Creo que fue el año pasado. Incluso dijiste que te llamábamos muchos y después chequeé con la producción y me dijeron ‘jamás la llamamos’”, dijo picantísima. De Brito, por su parte acotó lo que ya era evidente. “Ya tenés a una enemiga. Te odia Brey“, cerró.

Ante estas declaraciones, ésta mañana Pablo Moretti, dijo que “Sol Pérez tiene su carácter, que es muy trabajadora y que todos la quieren tener porque da rating. Sabe opinar, te habla de cualquier tema de actualidad y Brey, solo te puede hablar de chimentos. No tiene una formación para ser más amplia en un medio que hoy exige.

Yo les pregunto a la audiencia, si Sol Pérez se vas de un programa, ¿Cuántos canales llamarían para tenerla?, seguro que los seis de aire más los de cable. En cambio sí a Mariana Brey la rajan de LAM, ¿Quién podría darle un espacio?, creo que ni el Chapulín Colorado. Y convengamos que no tuvo un recorrido exitoso en el medio Brey y Sol Pérez desde que apareció, no para de romperla en TV. Se da el lujo de bajarse de una obra y ya todos preguntando por ella para tenerla”, sentenció el periodista de Qué hay!

Pablo Moretti; “A Sol Pérez la registran todos, y seguramente Mariana Brey no le encuentre atractivo por envidia y porque es una del montón”.