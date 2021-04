A seis años de su internación psiquiátrica, Matías Alé recordó el hecho y destacó la importancia de su madre para recuperarse.

En diálogo con América, el actor recordó el incidente y comenzó hablando sobre su reinserción en la sociedad y en el ambiente laboral: “Quiero desmitificar que el que se vuelve loco no puede volver a insertarse en una sociedad. Cuando yo salí de la clínica la gente me miraba y decía: ‘Eh, no, cuidado que este es el loco…’. En un momento me pasaba”.

“Después de mi segunda internación, cuando vivía en la casa de mi vieja, yo me iba a dormir y me acostaba en la cama. Ella se arrodillaba y me acariciaba la frente. Y yo le decía ‘por favor, ayudame a que no me pase más’. No sabía qué hacer, no quería volver a pasar por eso. Ella me daba tranquilidad”, destacó con respecto al apoyo de su madre en momentos tan duros.