A qué se dedicará Luz tras el final de Gran Hermano y el motivo de la charla pendiente que tiene con Tato: «Se merece que lo escuche y él a mí también»

La exparticipante habla con GENTE sobre su presente después del reality, sus planes laborales, el vínculo que la une a su pareja y su visión sobre lo vivido con el ganador de GH.

A varios días del final de Gran Hermano (Telefe), Luz Tito habla con revista GENTE sobre su presente cargado de emociones, propuestas laborales y reencuentros. La jujeña, que conquistó al público con su naturalidad y su historia de vida viajera, revela cómo transita estos días de exposición masiva y cuáles son sus próximos sueños.

Con la mirada puesta en su futuro, la exparticipante reflexiona sobre su paso por el reality show, su vínculo con Tato, la relación abierta con su novio español y sus planes de convertirse en DJ mientras recorre el mundo. Además, confiesa la charla pendiente que siente que necesita tener con el gran ganador de esta última temporada.

Luz Tito habló con revista GENTE tras su salida de Gran Hermano.

Cómo fueron sus primeros y emocionantes días fuera de Gran Hermano

—¿Con qué te encontraste tras el final del programa? ¿Te esperabas esa repercusión?

—La verdad que no. Recibí palabras muy hermosas y me movilizó bastante todo. Fue hermosa la salida. El amor de la gente y su apoyo me conmovió.

—¿Imaginaste llegar a la final?

—Fue una de mis metas llegar a la final. Esa casa representa la sociedad y creo que mucha gente se sintió identificada conmigo. Muchas personas destacaron valores míos, me usaron como ejemplo y eso me resulta emocionante.

—¿Qué te gustaría que sucediera en tu vida de ahora en más?

—Me llegaron muchas propuestas y estoy viéndolas. Mi hermana me está ayudando. A mí me gustaría hacer modelaje, quiero ponerme a estudiar para ser DJ y viajar por con mi música. Además quiero documentar lugares, culturas y gentes… Yo soy viajera… Estoy viajando desde los 18 años y esta es la primera vez que estoy tanto tiempo en la Argentina.

Luz habló sobre cómo empezó su vida de viajera

—¿Cómo comenzó tu vida de viajera?

—Terminé el colegio en Jujuy a los 18 años y no sabía qué hacer. Mis papás y mi tía me dieron la oportunidad de irme a Irlanda. Ahí me independicé totalmente. Además no sabía ni hablar inglés. Me puse a trabajar como moza, niñera… Durante esos dos años estuve viajando por otros países.

—¿Dónde más estuviste?

—Estuve en Tailandia con los elefantes. Vi las auroras boreales y fue un gran sueño cumplido. Conocí España e Italia.

—¿Pensaste que ibas a volver a vivir en la Argentina?

—Yo llegué al país y estuve medio año. Ya estaba organizando todo para irme a Costa Rica y empezar un recorrido. Me iba a ir el doce de febrero. Vi lo del casting de Gran Hermano y lo mandé pensando que no era mi prioridad. El día que iba a sacar el vuelo me confirmaron que entraba. Costa Rica va a seguir ahí el resto de mi vida y esta era una oportunidad.

—¿Por qué te anotaste en Gran Hermano si tu objetivo era viajar?

—Soy una persona muy aventurera. Mi límite es el cielo y quiero hacer cosas extremas. Meterse a Gran Hermano me parece una experiencia muy fuerte.

—¿Tu familia que te dijo?

—Al principio mi mamá no quería saber nada. Mi novio me apoyó en todos los castings, pero cuando me confirmaron la entrada se angustió. Yo lo puedo entender porque es mucha exposición. Uno no tiene dimensión de lo que va a pasar.

Las claves de su relación a distancia y el pacto durante Gran Hermano

—Tu novio es español, ¿ahora donde está viviendo?

—Ahora está en Argentina. Nos conocimos en Irlanda y cuando yo me tenía que volver a la Argentina decidimos abrir la relación. Él fue para España y yo para acá. Después él hizo un viaje por Latinoamérica y me incluyó. Fue a Jujuy a conocer a mi familia. Así nos vamos organizando… El amor sigue intacto.

—¿Él piensa quedarse acá mucho más?

—Ahora estamos viviendo juntos y vamos a ver. Parece una locura, pero no tuve tanto tiempo para hablar de lo que vamos a hacer. Me apoya en todo y vamos hablando de lo que está pasando. Queremos estar juntos, pero veremos qué onda todo. Tiene muchas ganas de ir a España porque estuvo mucho tiempo esperándome mientras estuve en la casa. Para él no fue fácil porque además hubo mucho sobre el «shipeo» con Tato…

—¿Cómo era el pacto con tu novio?

—Fue súper hablado. En nuestra relación abierta no nos contamos lo que hacemos. No suma y no hace bien. Imaginate que mostrar algo así por tele era un montón.

Por qué Luz tiene una charla pendiente con Tato

—Tato habló con GENTE y dijo que ahora ustedes son amigos…

—Es que siempre fue amistad. Yo siempre lo dije desde que entré a la casa.

—¿Nunca te generó nada?

—No…

—Eso que tenías una relación abierta…

—Sí y lo dije desde el primer momento, pero había entrado con un pacto de que no iba a pasar nada porque estaba cuidando a una persona que me estaba apoyando y viendo las 24 horas del día. Nuestra relación fue siempre sana.

—¿Con Tato quedó todo bien?

—Sí, no hay nada para aclarar. Lo que sí me parece que nos debemos una charla y lo vamos a hacer en cuanto se pueda.

—¿Por qué pensás que se deben una charla?

—Por las cosas que se estuvieron mostrando y nunca lo hablamos entre nosotros. Me parece que como personas adultas y amigos nos debemos una charla. Se merece que lo escuche y él a mí también.

FUENTE: REVISTA GENTE

Fotos: Rocío Bustos.